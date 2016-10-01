У неприбутківців залишилось 2 місяці на перереєстрацію

Чернівецька ОДПІ нагадує, що 16 липня 2016 р. набрала чинності постанова КМУ від 13.07.2016 р. №440, якою затверджено новий Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Засновники та керівники громадських інституцій, профспілок та інших неприбуткових організацій мають трохи більше двох місяців, щоб надати органам ДФС за місцем реєстрації низку документів, які підтверджують статус їх неприбутковості.

Перш ніж подавати комплект документів до податкових інспекцій за місцем реєстрації, керівники неприбуткових організацій повинні привести у відповідність до вимог чинного законодавства свої установчі документи з тим, щоб відповідати критеріям неприбуткової організації. Ознаки або критерії, які дають право на статус неприбуткової організації, передбачено в ст. 133 Податкового кодексу відповідно до внесених змін Законом України № 652-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій.

Лідери громадських інституцій повинні врахувати, що неприбутковим підприємством, установою та організацією вважається підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам (п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України):

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Разом з тим, обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Організаціям та підприємствам, які мають намір зберегти статус неприбутковості у наступному 2017 році, необхідно до кінця року привести у відповідність до вище окреслених вимог свої статутні документи та надати копії цих документів до органів ДФС за місцем реєстрації не пізніше 31 грудня 2016 року.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ