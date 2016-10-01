До чернівецьких податківців щомісяця пишуть понад 280 містян

Упродовж дев’яти місяців цього року до Чернівецької ОДПІ цього року надійшло 2521 письмове звернення від громадян, в т.ч. 68 заяв та 2453 заяви, за якими передбачено надання інформації (довідок) згідно з законодавчими та нормативними актами. У порівнянні з минулим роком кількість звернень збільшилась майже на третину (упродовж січня – вересня 2015 року чернівецькими податківцями було розглянуто 1812 звернень).

Традиційно найбільший попит був на довідки про доходи. Так, протягом трьох кварталів цього року чернівчани отримали 2155 довідок про доходи, тоді як у минулому році бажаючих дізнатись про доходи було на 604 менше.

Право на звернення є одним з найважливіших прав громадян, яке спрямоване на їх конституційний захист та зміцнення законності і правопорядку.

Цим правом активно користуються чернівчани. Усі звернення розглянуті своєчасно та в повному обсязі.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

