Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
вул. О. Кобилянської, 47, ІІІ поверх громадська організація «Інститут досліджень соціального капіталу» за підтримки обласної книгозбірні проводить відкритий семінар «Навчання та стажування в Австрії та Німеччині. Можливості, перспективи, кар’єрні шанси»
- Зношені мережі водопостачання міста знову даються взнаки. - Їзда на автівці з іноземними номерами для буковинця завершилась судовим розглядом. - Лідери вже визначені, але ситуація постійно змінюється, - О. Каспрук про голосування за проекти бюджету участі. - У Сучаві обговорили розвиток транскордонних проектів на прикордонних територіях України та Румунії. - До Бухареста чи Варшави можна буде дістатися автомобілем із Чернівців всього за 3 години. - Цього року буковинці маланкуватимуть не тільки в Чернівецькій області, а й у Сучаві. - Польовий нарікає, що представники школи танцю понищили його приміщення. - Чернівецьку родину, яка заблукала у Тарашанському лісі, що на Глибоччині, шукали майже добу. - Фестиваль комедії "Золоті оплески Буковини" цього року розпочали ляльковою виставою. - Традиційне фольклорно-етнографічне свято "Осінь весільна" відбулося у музеї народної архітектури та побуту. - Матч між чернівецькою "Буковиною" та черкаським "Дніпром" завершився нічиєю.