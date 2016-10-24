Теми Дня ТВА понеділок, 24.10.2016



- Зношені мережі водопостачання міста знову даються взнаки.

- Їзда на автівці з іноземними номерами для буковинця завершилась судовим розглядом.

- Лідери вже визначені, але ситуація постійно змінюється, - О. Каспрук про голосування за проекти бюджету участі.

- У Сучаві обговорили розвиток транскордонних проектів на прикордонних територіях України та Румунії.

- До Бухареста чи Варшави можна буде дістатися автомобілем із Чернівців всього за 3 години.

- Цього року буковинці маланкуватимуть не тільки в Чернівецькій області, а й у Сучаві.

- Польовий нарікає, що представники школи танцю понищили його приміщення.

- Чернівецьку родину, яка заблукала у Тарашанському лісі, що на Глибоччині, шукали майже добу.

- Фестиваль комедії "Золоті оплески Буковини" цього року розпочали ляльковою виставою.

- Традиційне фольклорно-етнографічне свято "Осінь весільна" відбулося у музеї народної архітектури та побуту.

- Матч між чернівецькою "Буковиною" та черкаським "Дніпром" завершився нічиєю.