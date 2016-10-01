Вперше у Чернівцях з концертом композитор і піаніст Єгор Грушин

2 листопада вперше з концертом до Чернівців приїде композитор і піаніст Єгор Грушин. Захід відбудеться у Будинку естетики та дозвілля і в рамках туру на підтримку нового альбому «Once».Новий альбом «Once», реліз якого відбувся 1 червня цього року, є четвертим альбомом Єгора Грушина (попередні релізи: «Inside», «Absolution», «Dominicano»). Кожна композиція з платівки «Once» є самодостатньою та розповідає свою історію, які дуже різні за настроєм: ліричні композиції слідують за жвавими, меланхолійні за танцювальними, драматичні за медитативними... Така різноманітність в послідовності допомагає постійно фокусуватися на різних настроях та сприймати музику в різних її проявах і варіантах. Як і на записі, головними учасниками будуть рояль та струнний квартет.Єгор Грушин – український композитор та піаніст. Стиль, в якому творить музикант - сучасна класика (modern classical), поєднує академізм, мінімалізм та неокласицизм. За п’ять років творчості Єгор Грушин дав понад 200 концертів, видав чотири альбоми та став автором саундтреків до п’яти українських фільмів. Його попередній альбом "Dominicano" посідає перші місця в чарті інструментальної музики українського iTunes. З першого дня релізу новий альбом «Once» утримує перші позиції чарту класичної музики Google Play.На концерті можна буде придбати CD-диск нового альбому з автографом композитора та збірки нот.Квитки:✔ на сайті Concert.ua: https://goo.gl/9NanjE - можна придбати онлайн, не виходячи з дому;✔ в "North Bukovyna Store" (Центральна площа, 10 - години роботи: пн.-нд. 12:00-22:00).