Хакери виклали "план Суркова для дестабілізації в Україні"
Терміни реалізації комплексу заходів - листопад-березень.
Хакерська організація "КіберХунта" заявила, що отримала доступ до е-mail-листування помічника російського президента Владислава Суркова. У ньому нібито знайдено план заходів дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та документ про створення республіки на території Закарпаття.
Документи викладено на сайті "КіберХунти".
У першому з них обґрунтовано необхідність дестабілізації тим, що Україну треба примусити повернути собі Донбас на умовах Росії. Мета дестабілізації - дострокові парламентські і президентські вибори, терміни заходів - листопад 2016-березень 2017 року.
Серед запропонованих заходів - переговори з опозиційними партіями (Опоблок, "Батьківщина", Радикальна партія Ляшка) про організацію "загальнодержавного протесту - "Тарифного Майдану" в другій половині листопада.
Також для розкачування громадської думки запропоновано "використовувати навмання" нардепів Мустафу Найєма, Сергія Лещенка, Світлану Заліщук і Ольгу Червакову. Їм нібито повинні злити дані для "масштабних розслідувань корупційної діяльності команди Порошенка". Для цих самих цілей запропоновано задіяти громадських діячів і журналістів Віталія Шабуніна, Дмитра Гнапа, Дениса Бігуса, Олександра Дубинського й Олексія Шалайського.
Заплановано також ввести в середовище волонтерів своїх людей, щоб сіяти паніку; проводити хресні ходи; розвивати сепаратизм у регіонах.Джерело