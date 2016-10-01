У Чернівцях збиратимуть кошти на лікування учня гімназії №2

В четверг 27 жовтня в приміщенні обласної філармонії о 14.00 під час відзначення 25-ї річниці створення Чернівецької "Гімназії 2" буде проводитись збір коштів для допомоги Богдану Заваді!



В учня 6-А класу Гімназії №2 м.Чернівці Богдана Завади діагностували пухлину головного мозку. Час іде на дні! Українські клініки відмовили в допомозі. Для термінової операції за кордоном в Ізраїлі потрібно 70 тис.у.о.



З цією метою батьки Богдана продали свою квартиру, однак, коштів не вистачає. ГО "БАТЬКИ-ДІТЯМ" ГС "ОБЄДНАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА ЧЕРНІВЦІ" проcить долучитись та допомогти зібрати необхідні кошти.



Кошти можна внести готівкою в приміщенні гімназії №2 (вул.Головна,73 м.Чернівці),

або на картковий рахунок батька Богдана - Завада Олександр Іванович №5168742327827915 в Приватбанку,

або на рахунок юр.особи ГО "Батьки-Дітям" в Ощадбанку 26001300474883 (можливе внесення через термінал Ощадбанку в меню Оплата рахунків/благодійні внески/ Батьки-дітям"Для Богдана"),

або на рахунок в Приватбанку 26001060353918, код ЄДРПОУ 35660038.