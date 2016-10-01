«Моторола» перед смертю закликав дружину не вірити ФСБ – аналітичний центр

До знищення одного з ватажків угруповання «ДНР» Арсена Павлова на прізвисько «Моторола» причетні спецслужби Російської Федерації, а сам бойовик за кілька днів до смерті в ліфті закликав дружину не вірити «старшим братам». Про це повідомляє сайт Інформаційно-аналітичного центру національної безпеки України, посилаючись на українських «хактивістів» (новотвір, сформований зі слів «хакери» та «активісти» – ред.).За повідомленням, хактивісти з альянсу «КіберХунта» «вже кілька місяців контролюють комп’ютери й інші девайси Павлова, а також членів «Спарти» («батальйон» бойовиків угруповання «ДНР» – ред.), мають доступ «до всіх його особистих документів, фотографій і аудіофайлів».За даними, оприлюдненими «хактивістами», «Моторола» в останні тижні перед смертю переймався з приводу конфлікту з російськими кураторами, через це він тиждень не жив удома, ночував у кабінеті, боявся за своє життя.У листуванні дружина «Мотороли» Олена Павлова (Коленкіна) згадує, що в їхньому будинку 16 жовтня зняли охорону, після чого їй стало тривожно. Павлов проінструктував її, щоб не вірила «старшим братам» (так бойовики поміж себе називають російську спецслужбу ФСБ – ред.).«Моторола» загинув 16 жовтня під час вибуху, який стався в ліфті його будинку. Лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що до вбивства «Мотороли» причетний Київ. Захарченко виступив із погрозами на адресу українських військових, співробітників СБУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також членів їхніх родин.У Службі безпеки України натомість заявили, що вбивство «Мотороли» вигідне російському керівництву.Громадянин Росії Арсен Павлов приїхав на Донбас у 2014 році і очолив там незаконне збройне формування – батальйон «Спарта», яке воює у складі угруповання «ДНР». Павлов неодноразово хизувався знущаннями із захоплених у бойових діях українських військових і казав, що «розстріляв 15 полонених» військових ЗСУ.Минулого року Україна звернулася до Інтерполу з проханням про оголошення росіянина у розшук, а міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала розслідувати страти, в яких зізнався «Моторола».