«Моторола» перед смертю закликав дружину не вірити ФСБ – аналітичний центр

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Новини
15:44
24 жовтня

Надання населенню області субсидій у вересні 2016 року

15:05
24 жовтня

Як Друцул з Кіцманя європейців експлуатує на своїх ставках

13:29
24 жовтня

Переведення держслужбовця на нижчу посаду

12:24
24 жовтня

Служба зайнятості допомагає учнівській молоді обрати професію

12:11
24 жовтня

Порядок заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів змінено

12:10
24 жовтня

Заощадливі чернівчани цьогоріч сплатили більше 17 мільйонів податку

12:01
24 жовтня

Пенсійники Буковини прозвітували про роботу органів Пенсійного фонду України в області за 9 місяців

11:43
24 жовтня

У Чернівцях відбудеться фестиваль імені Назарія Яремчука

11:41
24 жовтня

Чернівецькі підприємства-боржники сплатили 25,4 млн. грн. податкових боргів

11:40
24 жовтня

Нова форма звіту для неприбутківців

11:39
24 жовтня

Цьогоріч 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

11:21
24 жовтня

Рятувальники провели рейд Калинівським ринком

11:18
24 жовтня

Кіцманське хрунівство

10:19
24 жовтня

Чернівецька обласна та Сучавська повітова ради домовились про реалізацію 12 спільних проектів вартістю 8 млн. євро

10:18
24 жовтня

Через приховані від митного контролю цигарки буковинець позбудеться автомобіля «Citroen Picasso» вартістю 200 тисяч гривень

18:58
21 жовтня

Чернівчани пропонують перейменувати парк «Жовтневий»

18:55
21 жовтня

На Буковині затримали наркоторговця

18:52
21 жовтня

Чернівчанин став чемпіоном світу з армреслінгу

15:34
21 жовтня

Микола Салагор зупинив контрабанду цигарок до Румунії через китайських підприємців

15:27
21 жовтня

Депутати України і Румунії єднаються

14:08
21 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди директором державного коледжу

14:05
21 жовтня

На Буковині обговорили питання співпраці пенсійної служби з соціальними партнерами

13:46
21 жовтня

22 жовтня з 17.30 вмикайте телеканал «Буковина» і дивіться наживо як сила єдності може змінити все!

12:39
21 жовтня

Народні обранці, в тому числі і буковинські, пропонують підняти собі зарплати до 40 тисяч гривень

12:05
21 жовтня

До 9 листопада 2016 року необхідно відзвітувати з податку на прибуток за три квартали

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
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22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
24 жовтня о 15.00
в кабінеті 202 міської ради відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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«Моторола» перед смертю закликав дружину не вірити ФСБ – аналітичний центр

Сьогодні, 16:02 / Коментарів: 0
«Моторола» перед смертю закликав дружину не вірити ФСБ – аналітичний центр
До знищення одного з ватажків угруповання «ДНР» Арсена Павлова на прізвисько «Моторола» причетні спецслужби Російської Федерації, а сам бойовик за кілька днів до смерті в ліфті закликав дружину не вірити «старшим братам». Про це повідомляє сайт Інформаційно-аналітичного центру національної безпеки України, посилаючись на українських «хактивістів» (новотвір, сформований зі слів «хакери» та «активісти» – ред.).

За повідомленням, хактивісти з альянсу «КіберХунта» «вже кілька місяців контролюють комп’ютери й інші девайси Павлова, а також членів «Спарти» («батальйон» бойовиків угруповання «ДНР» – ред.), мають доступ «до всіх його особистих документів, фотографій і аудіофайлів».


За даними, оприлюдненими «хактивістами», «Моторола» в останні тижні перед смертю переймався з приводу конфлікту з російськими кураторами, через це він тиждень не жив удома, ночував у кабінеті, боявся за своє життя.

У листуванні дружина «Мотороли» Олена Павлова (Коленкіна) згадує, що в їхньому будинку 16 жовтня зняли охорону, після чого їй стало тривожно. Павлов проінструктував її, щоб не вірила «старшим братам» (так бойовики поміж себе називають російську спецслужбу ФСБ – ред.).


«Моторола» загинув 16 жовтня під час вибуху, який стався в ліфті його будинку. Лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що до вбивства «Мотороли» причетний Київ. Захарченко виступив із погрозами на адресу українських військових, співробітників СБУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також членів їхніх родин.

У Службі безпеки України натомість заявили, що вбивство «Мотороли» вигідне російському керівництву.

Громадянин Росії Арсен Павлов приїхав на Донбас у 2014 році і очолив там незаконне збройне формування – батальйон «Спарта», яке воює у складі угруповання «ДНР». Павлов неодноразово хизувався знущаннями із захоплених у бойових діях українських військових і казав, що «розстріляв 15 полонених» військових ЗСУ.

Минулого року Україна звернулася до Інтерполу з проханням про оголошення росіянина у розшук, а міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала розслідувати страти, в яких зізнався «Моторола».

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