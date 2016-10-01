Надання населенню області субсидій у вересні 2016 року

У січні–вересні п.р. до служби субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 83,7 тис. домогосподарств (на 37,0% більше, ніж у січні–вересні 2015р.). Субсидії призначено 80,0 тис. домогосподарств (95,6% від тих, які за ними звернулися). У порівнянні з січнем–вереснем 2015р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 1,7 раза.

У розрахунку на одне домогосподарство сума призначеної субсидії у вересні п.р. становила 129,1 грн. проти 257,6 грн. у вересні 2015р.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 30,3% домогосподарств області, що у 2,1 раза більше, ніж у вересні 2015р.

Крім того, за субсидіями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою в січні–вересні п.р. звернулося 23,2 тис. домогосподарств (на 36,4% більше, ніж за січень–вересень 2015р.).

Субсидії цього виду призначено 11,3 тис. домогосподарств, що складало 48,7% від тих, які за ними звернулися. У порівнянні з січнем–вереснем 2015р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, зменшилась на 1,4%.

Середній розмір призначеної у вересні п.р. субсидії на одне домогосподарство становив 1673,7 грн. проти 1444,9 грн. у вересні 2015р.



ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ