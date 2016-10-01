Як Друцул з Кіцманя європейців експлуатує на своїх ставках

Голова Кіцманської РДА вважається нині чи не найбагатшою людиною Чернівецької області. У його власності перебувають сотні одиниць техніки, приміщення, водні ресурси (ставки), землі, дороги… люди.
Усе це розміщується в Ошихлібах. Це село ніби закріпачене Друцулами. До речі, за панування партії регіонів йому тут давали простір для подальшого збагачення. А «за так» регіонали нікому нічого не давали. Тому не дивно, що одна із близьких родичок Друцула тоді була активною і агресивною регіоналкою. Вона керувала місцевим осередком ПР та фальсифікувала вибори на виборчих дільницях.
Часи змінилися. Патріоти регіоналів погнали аж за Донець. А Друцул залишився. І не просто залишився - він став головою РДА при тих же патріотах. Тепер уже йому й слова не скажеш про лояльність до ПР і регіоналів, служіння їм. Він - патріот!
Навіть Європа йому техніку дає як патріоту. Недавно там було закуплено 10 одиниць спецтехніки за грантові гроші на суму більше 14 млн. грн.: два грейдери, два екскаватори дренажні, два екскаватори копальні, два автомобілі-самоскиди, два глибокорозпушувачі. Усе це - для реалізації проекту «Впровадження європейського досвіду у боротьбі з ерозією ґрунтів».
Колись регіонали допомагали Друцулу обманути Європу. Бо цей проект діє на Ошихлібському Друцулівському господарстві ще з грудня 2013 року.
Окрім грантів з Європи, більше 4 млн. грн. було виділено районам для співфінансування цього проекту.
Хоч вся ця техніка є власністю РДА, працює вона на полях Друцула. На його ставках.
Саме цього екскаватора недавно, 18 жовтня, ми сфотографували на одному з ошихлібських ставків:
ГО «Майдан» у Кіцмані мовчки мовчить.