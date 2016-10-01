Моторола забагато знав про цю подію війни з Росією за Донбас

Вбивство в Донецьку бойовика Арсенія Павлова (Мотороли) відбулося після заяв міжнародної групи, що розслідує катастрофу на Донбасі літака Малайзійських авіаліній, заявила російський публіцист Юлія Латиніна. "Зрозуміло, що не Моторола цей Boeing збивав - його збили кадрові російські військові, які управляли "Буком". Але Моторолу там зафіксовано на плівках, і з розмови ясно, що він знає, хто їхав і як збивав. У нас після розслідування Хайо Зеппельта , німецького журналіста, стали вмирати раптово люди, замішані в допінгу. Тут може бути аналогічно ", - пояснила публіцист. Вона уточнила, що це одне з її припущень, з чим могла бути пов'язана загибель бойовика. Серед інших версій - незаконний бізнес Мотороли і операція російських спецслужб. "Він був автомойщиком, а в Донецьку йому дісталося все: квартира, яка, до речі, конфіскована була визволителями у колишніх господарів, команда, машина, дружина, слава, уважуха і бізнес того роду, який був в Донецьку. Один з найпопулярніших видів бізнесу там був бізнес з продажу майна з залишених осель і автомобілів. Це ж краса! ти прийшов звільняти людей, вони втекли. Ну, ти продаєш їх майно - вони ж зрадники батьківщини ", - зазначила Латиніна. За її словами, такий "бізнес" пов'язаний з ризиками. "Це навіть не бізнес, а бандитизм в чистому вигляді. А значить, у нього такі ж ризики, як у будь-якого бандита російського початку 90-х років - це ризики внутрішніх розборок. Крім того, що ці люди розбираються між собою, мабуть, почався плановий відстріл цих чудових героїв з боку російських спецслужб, які розуміють, що з цим каші не звариш ", - резюмувала ведуча Ехо Москви. Павлов (Моторола) - активний учасник збройного конфлікту на сході України, ватажок підрозділи бойовиків "ДНР" "Спарта", громадянин Росії. Брав участь в диверсійних і бойових діях на сході України з 2014 року. Моторола публічно зізнавався в розстрілі полонених українських військових. Він був убитий в Донецьку увечері 16 жовтня: в ліфті будинку, де жив бойовик, спрацював вибуховий пристрій. Бойовики поклали відповідальність за усунення Павлова на "українську диверсійну групу". У той же час спікер українського МВС Артем Шевченко припустив, що Павлова знищили його ж спільники. Boeing 777, що здійснював рейс MH17 (Амстердам - Куала-Лумпур), зазнав аварії 17 липня 2014 року поблизу Тореза Донецької області. Загинули всі 298 чоловік, які знаходилися на борту. 195 з них були громадянами Нідерландів. 28 вересня в Нідерландах міжнародна слідча група, що складається з представників Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України, оголосила проміжні підсумки розслідування. Згідно з висновками комісії, рейс MH17 був збитий з комплексу "Бук", привезеного з Росії, з території, підконтрольній проросійських бойовиків. Після аварії літака "Бук" повернули в РФ. При цьому комісія заявила, що дані про причетність до катастрофи Росії як держави поки не виявлені. Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що доказів провини Росії в доповіді немає. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила слідчих в упередженості і політичну вмотивованість.Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2016/10/24/209299-motorola-zabagato-znav-cyu-podiyu-viyny-rosiyeyu-donbas