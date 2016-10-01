Моторола забагато знав про цю подію війни з Росією за Донбас

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Новини
15:05
24 жовтня

Як Друцул з Кіцманя європейців експлуатує на своїх ставках

13:29
24 жовтня

Переведення держслужбовця на нижчу посаду

12:24
24 жовтня

Служба зайнятості допомагає учнівській молоді обрати професію

12:11
24 жовтня

Порядок заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів змінено

12:10
24 жовтня

Заощадливі чернівчани цьогоріч сплатили більше 17 мільйонів податку

12:01
24 жовтня

Пенсійники Буковини прозвітували про роботу органів Пенсійного фонду України в області за 9 місяців

11:43
24 жовтня

У Чернівцях відбудеться фестиваль імені Назарія Яремчука

11:41
24 жовтня

Чернівецькі підприємства-боржники сплатили 25,4 млн. грн. податкових боргів

11:40
24 жовтня

Нова форма звіту для неприбутківців

11:39
24 жовтня

Цьогоріч 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

11:21
24 жовтня

Рятувальники провели рейд Калинівським ринком

11:18
24 жовтня

Кіцманське хрунівство

10:19
24 жовтня

Чернівецька обласна та Сучавська повітова ради домовились про реалізацію 12 спільних проектів вартістю 8 млн. євро

10:18
24 жовтня

Через приховані від митного контролю цигарки буковинець позбудеться автомобіля «Citroen Picasso» вартістю 200 тисяч гривень

18:58
21 жовтня

Чернівчани пропонують перейменувати парк «Жовтневий»

18:55
21 жовтня

На Буковині затримали наркоторговця

18:52
21 жовтня

Чернівчанин став чемпіоном світу з армреслінгу

15:34
21 жовтня

Микола Салагор зупинив контрабанду цигарок до Румунії через китайських підприємців

15:27
21 жовтня

Депутати України і Румунії єднаються

14:08
21 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди директором державного коледжу

14:05
21 жовтня

На Буковині обговорили питання співпраці пенсійної служби з соціальними партнерами

13:46
21 жовтня

22 жовтня з 17.30 вмикайте телеканал «Буковина» і дивіться наживо як сила єдності може змінити все!

12:39
21 жовтня

Народні обранці, в тому числі і буковинські, пропонують підняти собі зарплати до 40 тисяч гривень

12:05
21 жовтня

До 9 листопада 2016 року необхідно відзвітувати з податку на прибуток за три квартали

12:04
21 жовтня

З початку року 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
24 жовтня о 15.00
в кабінеті 202 міської ради відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Моторола забагато знав про цю подію війни з Росією за Донбас

Сьогодні, 14:16 / Коментарів: 0
Моторола забагато знав про цю подію війни з Росією за ДонбасВбивство в Донецьку бойовика Арсенія Павлова (Мотороли) відбулося після заяв міжнародної групи, що розслідує катастрофу на Донбасі літака Малайзійських авіаліній, заявила російський публіцист Юлія Латиніна. "Зрозуміло, що не Моторола цей Boeing збивав - його збили кадрові російські військові, які управляли "Буком". Але Моторолу там зафіксовано на плівках, і з розмови ясно, що він знає, хто їхав і як збивав. У нас після розслідування Хайо Зеппельта , німецького журналіста, стали вмирати раптово люди, замішані в допінгу. Тут може бути аналогічно ", - пояснила публіцист. Вона уточнила, що це одне з її припущень, з чим могла бути пов'язана загибель бойовика. Серед інших версій - незаконний бізнес Мотороли і операція російських спецслужб. "Він був автомойщиком, а в Донецьку йому дісталося все: квартира, яка, до речі, конфіскована була визволителями у колишніх господарів, команда, машина, дружина, слава, уважуха і бізнес того роду, який був в Донецьку. Один з найпопулярніших видів бізнесу там був бізнес з продажу майна з залишених осель і автомобілів. Це ж краса! ти прийшов звільняти людей, вони втекли. Ну, ти продаєш їх майно - вони ж зрадники батьківщини ", - зазначила Латиніна. За її словами, такий "бізнес" пов'язаний з ризиками. "Це навіть не бізнес, а бандитизм в чистому вигляді. А значить, у нього такі ж ризики, як у будь-якого бандита російського початку 90-х років - це ризики внутрішніх розборок. Крім того, що ці люди розбираються між собою, мабуть, почався плановий відстріл цих чудових героїв з боку російських спецслужб, які розуміють, що з цим каші не звариш ", - резюмувала ведуча Ехо Москви. Павлов (Моторола) - активний учасник збройного конфлікту на сході України, ватажок підрозділи бойовиків "ДНР" "Спарта", громадянин Росії. Брав участь в диверсійних і бойових діях на сході України з 2014 року. Моторола публічно зізнавався в розстрілі полонених українських військових. Він був убитий в Донецьку увечері 16 жовтня: в ліфті будинку, де жив бойовик, спрацював вибуховий пристрій. Бойовики поклали відповідальність за усунення Павлова на "українську диверсійну групу". У той же час спікер українського МВС Артем Шевченко припустив, що Павлова знищили його ж спільники. Boeing 777, що здійснював рейс MH17 (Амстердам - Куала-Лумпур), зазнав аварії 17 липня 2014 року поблизу Тореза Донецької області. Загинули всі 298 чоловік, які знаходилися на борту. 195 з них були громадянами Нідерландів. 28 вересня в Нідерландах міжнародна слідча група, що складається з представників Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України, оголосила проміжні підсумки розслідування. Згідно з висновками комісії, рейс MH17 був збитий з комплексу "Бук", привезеного з Росії, з території, підконтрольній проросійських бойовиків. Після аварії літака "Бук" повернули в РФ. При цьому комісія заявила, що дані про причетність до катастрофи Росії як держави поки не виявлені. Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що доказів провини Росії в доповіді немає. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила слідчих в упередженості і політичну вмотивованість.
Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2016/10/24/209299-motorola-zabagato-znav-cyu-podiyu-viyny-rosiyeyu-donbas
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