"Гіві" продає усі квартири у Донецьку

Терорист "Сомалі" Михайло Толстих продає свої квартири на Донбасі. Про це повідомив полковник РФ, екс-начальник служби безпеки президента невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР), голова Регіонального відділення Міжнародного союзу десантників Росії Валерій Гратов, пише УНІАН."Мої хлопці з ПМР повідомили дивну для мене новину - командир "Сомалі" Міша Толстих ("Гіві") вивіз свою дівчину до Придністров'я, а сам спішно продає свої 4 квартири та гаражі в Донецьку і Макіївці", - йдеться в його повідомленні. Гратов зазначив, що раніше не вірив у конфлікт "Гіві" з ватажком "ДНР" Захарченком. "Але чому він так спішно намагається залишити територію "Донецької Народної Республіки"?!" - здивувався він. "Не очікував я такого повороту, прошу "МДБ" вжити заходів щодо затримання дезертира. Він подає поганий і не гідний приклад іншим бійцям", - вважає Гратов.Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2016/10/24/209360-givi-prodaye-usi-kvartyry-donecku