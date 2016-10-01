Вдова "Мотороли" виробила собі і доньці українські документи

Як передає replyua.net, відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко розповів, що дружина вбитого бойовика Мотороли має український паспорт, більше того, навіть донька терориста, народжена в 2015 році має свідоцтво про народження на офіційному українському бланку. Виходить, так звані розрекламовані «паспорти ДНР» фільчина грамота для довірливих смердів, задається питання Вовнянко.«Обидва документи, паспорт і свідоцтво виконані на стандартних українських бланках з тризубами і заповнені обидва документи українською мовою. Можна заперечити, що терористка Каністра, дружина Мотороли – громадянка України, звідти й український паспорт. Заперечимо – до «шлюбу» з терористом Моторолою, терористка Каністра була не Павловою, а Колєнкіною. Новий паспорт вона отримала після «шлюбу». З бандерівським гербом і на бандерівській мові», – написав Дмитро Вовнянко у Facebook. «Чому ж не відомий «паспорт ДНР»? І чому свідоцтво про народження доньки так само виконано на українському бланку? І чому українською мовою, а не ніжно любимою російською? Нарешті, а чому свідоцтво взагалі українське, а не в російське, громадянином якої був терорист Моторола, і як батько, міг оформити дитину там, полегшивши в майбутньому їй отримання російського громадянства? Відповіді на всі ці питання - очевидні. Вголос лементуючи про «руський мир» і велику Росію, сама для себе терористка Каністра, явно за згоди і сприяння терориста Мотороли, оформила документи які: дозволяли їй і її доньці без перешкод виїздити на всю іншу територію України. Тому бланк – ідеально український і мова – така сама українська. А паспорти «ДНР», та інші документи «ДНР» - то для лохів. Самі отримають – хай самі й мучаться», – підсумував Дмитро Вовнянко.Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2016/10/23/209187-vdova-motoroly-vyrobyla-sobi-donci-ukrayinski-dokumenty