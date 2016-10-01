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Новини
15:05
24 жовтня

Як Друцул з Кіцманя європейців експлуатує на своїх ставках

13:29
24 жовтня

Переведення держслужбовця на нижчу посаду

12:24
24 жовтня

Служба зайнятості допомагає учнівській молоді обрати професію

12:11
24 жовтня

Порядок заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів змінено

12:10
24 жовтня

Заощадливі чернівчани цьогоріч сплатили більше 17 мільйонів податку

12:01
24 жовтня

Пенсійники Буковини прозвітували про роботу органів Пенсійного фонду України в області за 9 місяців

11:43
24 жовтня

У Чернівцях відбудеться фестиваль імені Назарія Яремчука

11:41
24 жовтня

Чернівецькі підприємства-боржники сплатили 25,4 млн. грн. податкових боргів

11:40
24 жовтня

Нова форма звіту для неприбутківців

11:39
24 жовтня

Цьогоріч 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

11:21
24 жовтня

Рятувальники провели рейд Калинівським ринком

11:18
24 жовтня

Кіцманське хрунівство

10:19
24 жовтня

Чернівецька обласна та Сучавська повітова ради домовились про реалізацію 12 спільних проектів вартістю 8 млн. євро

10:18
24 жовтня

Через приховані від митного контролю цигарки буковинець позбудеться автомобіля «Citroen Picasso» вартістю 200 тисяч гривень

18:58
21 жовтня

Чернівчани пропонують перейменувати парк «Жовтневий»

18:55
21 жовтня

На Буковині затримали наркоторговця

18:52
21 жовтня

Чернівчанин став чемпіоном світу з армреслінгу

15:34
21 жовтня

Микола Салагор зупинив контрабанду цигарок до Румунії через китайських підприємців

15:27
21 жовтня

Депутати України і Румунії єднаються

14:08
21 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди директором державного коледжу

14:05
21 жовтня

На Буковині обговорили питання співпраці пенсійної служби з соціальними партнерами

13:46
21 жовтня

22 жовтня з 17.30 вмикайте телеканал «Буковина» і дивіться наживо як сила єдності може змінити все!

12:39
21 жовтня

Народні обранці, в тому числі і буковинські, пропонують підняти собі зарплати до 40 тисяч гривень

12:05
21 жовтня

До 9 листопада 2016 року необхідно відзвітувати з податку на прибуток за три квартали

12:04
21 жовтня

З початку року 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
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Що, Де, Коли
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
24 жовтня о 15.00
в кабінеті 202 міської ради відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Партнери

Переведення держслужбовця на нижчу посаду

Сьогодні, 13:29 / Коментарів: 0
Відповідно до статті 41 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон) державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу:
1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), – за рішенням керівника державної служби;
2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), – за рішенням керівника державної служби в державному органі, з якого переводиться державний службовець, та керівника державної служби в державному органі, до якого переводиться державний службовець.
Згідно із пунктом 4 частини першої статті 2 Закону посада державної служби – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу.
Відповідно до пункту 6 частини першої статті 2 Закону рівнозначна посада – це посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу.
Статтею 51 Закону встановлені групи оплати праці від 1 до 9.
Проаналізувавши положення Закону, можна дійти висновку, що нижчою посадою є посада державної служби, яка належить до нижчої групи оплати праці.
Приклад 1 До 4 групи оплати праці належать посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади. До 5 групи оплати праці належать посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади.
Отже, посада заступника керівника самостійного структурного підрозділу державного органу є нижчою посадою по відношенню до посади керівника самостійного структурного підрозділу державного органу.
Зважаючи на викладене, державний службовець, який займає посаду директора департаменту обласної державної адміністрації (4 група оплати праці) може бути переведений на посаду заступника начальника управління центрального органу виконавчої влади (5 група оплати праці) відповідно до статті 41 Закону.
Приклад 2 До 6 групи оплати праці належать посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників і прирівняні до них посади. До 7 групи оплати праці належать посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади.
Отже, посада головного спеціаліста державного органу є нижчою посадою по відношенню до посади керівника підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу державного органу.
Зважаючи на викладене, державний службовець, який займає посаду начальника відділу управління обласної державної адміністрації (6 група оплати праці) може бути переведений на посаду головного спеціаліста центрального органу виконавчої влади (7 група оплати праці) відповідно до статті 41 Закону.
Приклад 3 До 6 групи оплати праці належать посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників і прирівняні до них посади. До 7 групи оплати праці належать посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади.
Отже, посада головного спеціаліста державного органу є нижчою посадою по відношенню до посади керівника підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу державного органу.
Зважаючи на викладене, державний службовець, який займає посаду завідувача сектору управління районної державної адміністрації (6 група оплати праці) може бути переведений на посаду головного спеціаліста департаменту обласної державної адміністрації (7 група оплати праці) відповідно до статті 41 Закону.

Зоя ФЕДИК
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
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