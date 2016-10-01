Переведення держслужбовця на нижчу посаду

Відповідно до статті 41 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон) державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу:

1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), – за рішенням керівника державної служби;

2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), – за рішенням керівника державної служби в державному органі, з якого переводиться державний службовець, та керівника державної служби в державному органі, до якого переводиться державний службовець.

Згідно із пунктом 4 частини першої статті 2 Закону посада державної служби – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 2 Закону рівнозначна посада – це посада державної служби, що належить до однієї групи оплати праці з урахуванням юрисдикції державного органу.

Статтею 51 Закону встановлені групи оплати праці від 1 до 9.

Проаналізувавши положення Закону, можна дійти висновку, що нижчою посадою є посада державної служби, яка належить до нижчої групи оплати праці.

Приклад 1 До 4 групи оплати праці належать посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади. До 5 групи оплати праці належать посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади.

Отже, посада заступника керівника самостійного структурного підрозділу державного органу є нижчою посадою по відношенню до посади керівника самостійного структурного підрозділу державного органу.

Зважаючи на викладене, державний службовець, який займає посаду директора департаменту обласної державної адміністрації (4 група оплати праці) може бути переведений на посаду заступника начальника управління центрального органу виконавчої влади (5 група оплати праці) відповідно до статті 41 Закону.

Приклад 2 До 6 групи оплати праці належать посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників і прирівняні до них посади. До 7 групи оплати праці належать посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади.

Отже, посада головного спеціаліста державного органу є нижчою посадою по відношенню до посади керівника підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу державного органу.

Зважаючи на викладене, державний службовець, який займає посаду начальника відділу управління обласної державної адміністрації (6 група оплати праці) може бути переведений на посаду головного спеціаліста центрального органу виконавчої влади (7 група оплати праці) відповідно до статті 41 Закону.

Приклад 3 До 6 групи оплати праці належать посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників і прирівняні до них посади. До 7 групи оплати праці належать посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади.

Отже, посада головного спеціаліста державного органу є нижчою посадою по відношенню до посади керівника підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу державного органу.

Зважаючи на викладене, державний службовець, який займає посаду завідувача сектору управління районної державної адміністрації (6 група оплати праці) може бути переведений на посаду головного спеціаліста департаменту обласної державної адміністрації (7 група оплати праці) відповідно до статті 41 Закону.



Зоя ФЕДИК

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

