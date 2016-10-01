Служба зайнятості допомагає учнівській молоді обрати професію

Незабаром учні випускних класів отримають атестати та їм доведеться приймати рішення щодо свого майбутнього. Роботу служби зайнятості із учнівською молоддю та як у майбутньому не заповнити нішу безробітних або працюючих не за фахом, прокоментував директор Чернівецького обласного центру зайнятості Роман Криган.



«Фахівці служби зайнятості постійно удосконалюються форми та методи роботи з учнівською молоддю. Для них проводять профорієнтаційні уроки, професіографічні екскурсії на ринкоутворюючі підприємства регіону, дні відкритих дверей навчального закладу, інтерактивні заходи. Зокрема, у вересні Чернівецькою обласною службою зайнятості проведено 51 тематичний профорієнтаційний захід для учнівської молоді. Серед них «Урок реального трудового життя», акції «Випускник», «Екскурсія в професію», Дні відкритих дверей центру зайнятості, Ярмарки професій та виїзні акція центру зайнятості. По області до заходів залучено понад 1500 учнів. Для створення передумов професійної самореалізації учнівської молоді, запобігання молодіжному безробіттю, підвищення їх мотивації до легальної зайнятості в Україні у жовтні проводяться тематичні дні для молоді «Крок до успіху» - зазначає Роман Криган.



За словами керівника обласної служби зайнятості, під час заходів учнів знайомляться із змістом професій, вимогами до працівника, умовами професійного навчання, станом і перспективами регіонального ринку праці, основами трудового законодавства, з питань зайнятості та соціального страхування, послугами державної служби зайнятості. Окрім того за допомогою цікавих тестових завдань, учні зможуть закріпити практичні знання щодо існуючих професій, назв інструментів та їх використання, умінь та навичок, необхідних представникам різних професій.