Порядок заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів змінено

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Міністерством фінансів України наказом від 05.09.2016 року № 811, який набрав чинності з 18 жовтня п.р., внесено Зміни до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів.

Додаток до Порядку заповнення документів на переказ коштів викладено у новій редакції, яка впроваджує нові коди сплати, та змінює деякі види сплати кодів, які використовуються при заповненні документів на переказ платниками податків.

З’явилися такі нові коди виду сплати:

10С - Повернення на електронний рахунок платника надміру сплачених сум ПДВ

420 - Бюджетне відшкодування у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів

240 - Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування реалізації пального

Змінено види сплати наступних кодів:

128 - Сплата суми податків, зборів / єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб;

130 - Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з юридичних осіб;

131 - Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів аудиту;

133 - Сплата суми податків і зборів, єдиного внеску, штрафних (фінансових) санкцій, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб;

134 - Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів аудиту (інші надходження);

135 - Сплата фінансових санкцій, визначених підрозділом податків і зборів з юридичних осіб;

136 - Сплата грошового зобов'язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи підрозділів погашення боргу;

354 - Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної невиїзної перевірки підрозділів аудиту;

355 - Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної виїзної перевірки підрозділів аудиту;

358 - Сплата грошових зобов'язань з митних платежів, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи підрозділів податків і зборів з фізичних осіб.

160 код, який вказувався у разі надходження до бюджету коштів за результатами роботи підрозділів Головного оперативного управління, скасовано.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ