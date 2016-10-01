Заощадливі чернівчани цьогоріч сплатили більше 17 мільйонів податку

Упродовж дев’яти місяців цього року із роялті, дивідендів, процентів на поточних рахунках у банках та вкладах містян у кредитних спілках бюджет отримав 17,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 1,6 млн. грн. більше, ніж минулого року.

Загалом із початку запровадження податку на пасивні доходи фізосіб чернівчани поповнили ним держскарбницю на 42,9 млн. грн.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що розміщення коштів на депозитному рахунку, як і решта пасивних доходів, підлягають оподаткуванню відповідно до Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 01.01.2015 року.

У 2016 році доходи платника податку у вигляді процентів, які нараховані на суму вкладного (депозитного) банківського рахунка, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуються за ставкою 18 відсотків та 1,5 відсотка військового збору.

При цьому, не має значення ані сума вкладу (депозиту), ані розмір отриманих відсотків – така ставка діє абсолютно для всіх.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ