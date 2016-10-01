Пенсійники Буковини прозвітували про роботу органів Пенсійного фонду України в області за 9 місяців

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області відбулося розширене засідання колегії при начальнику Головного управління в області за участю представників роботодавців, соціальних партнерів, засобів масової інформації та громадських організацій. Розглянули підсумки роботи органів Фонду в області протягом 9 місяців та визначили завдання на найближчу перспективу.

– Органи Пенсійного фонду в Чернівецькій області забезпечують своєчасність виплати пенсій та допомоги понад 230,5 тис. пенсіонерів, в тому числі 8,4 тис. – «військовим» пенсіонерам. Середній розмір їх пенсійної виплати складає 1548,50 грн. Загальна сума доходів, які надійшли до бюджету Головного управління в області з усіх законодавчо визначених джерел, становить 3026218,9 тис. грн. Власних доходів за 9 місяців поточного року надійшло в сумі 836,8 млн. грн., що на 21,8 млн. грн. більше планового завдання, – зазначив начальник Головного управління в області Михайло Романів.

Також на колегії обговорили стан виконання положень, зазначених в Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного Фонду України, зміцнення виконавської дисципліни та механізмів плідної співпраці з органами місцевої влади, профспілками, соціальними партнерами, ветеранськими та іншими громадськими організаціями.

Визначили завдання на найближчу перспективу: повний перехід до кінця року на централізовану підсистему «Призначення та виплата пенсій», скорочення часу на обслуговування громадян.



Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

