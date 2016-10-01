Що, Де, Коли

ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”





в кабінеті 202 міської ради відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.

вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".

в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.

На розгляд, зокрема, виносяться питання: