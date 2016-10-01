У Чернівцях відбудеться фестиваль імені Назарія Яремчука

З нагоди 65-річчя від дня народження співака, народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка
Н А З А Р І Я Я Р Е М Ч У К А
27 листопада 2016 року відбудеться Міський фестиваль української сучасної естрадної пісні імені Назарія Яремчука. Місце проведення Фестивалю: Обласна філармонія
Засновник фестивалю – Чернівецька міська рада
Співорганізатори фестивалю: управління культури обласної державної адміністрації, управління культури міської ради, обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної Спілки, Чернівецька обласна філармонія, обласний благодійний фонд імені Назарія Яремчука
До участі у Фестивалі запрошуються музичні колективи, вокальні ансамблі, окремі виконавці м. Чернівців та області незалежно від відомчого підпорядкування. Вік учасників від 16 років.
Учасники Фестивалю виконують обов’язково пісні з репертуару Назарія Яремчука, сучасних українських композиторів, обробки українських пісень та інструментальні твори.
Заявки на участь у Фестивалі необхідно подавати до 20 листопада за адресою: Центральна площа, 5, управління культури міської ради.
Довідки за тел. 52-18-82, 52-49-30.