У Чернівцях відбудеться фестиваль імені Назарія Яремчука

З нагоди 65-річчя від дня народження співака, народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка

Н А З А Р І Я Я Р Е М Ч У К А

27 листопада 2016 року відбудеться Міський фестиваль української сучасної естрадної пісні імені Назарія Яремчука. Місце проведення Фестивалю: Обласна філармонія

Засновник фестивалю – Чернівецька міська рада

Співорганізатори фестивалю: управління культури обласної державної адміністрації, управління культури міської ради, обласне відділення Національної Всеукраїнської музичної Спілки, Чернівецька обласна філармонія, обласний благодійний фонд імені Назарія Яремчука

До участі у Фестивалі запрошуються музичні колективи, вокальні ансамблі, окремі виконавці м. Чернівців та області незалежно від відомчого підпорядкування. Вік учасників від 16 років.

Учасники Фестивалю виконують обов’язково пісні з репертуару Назарія Яремчука, сучасних українських композиторів, обробки українських пісень та інструментальні твори.



Заявки на участь у Фестивалі необхідно подавати до 20 листопада за адресою: Центральна площа, 5, управління культури міської ради.

Довідки за тел. 52-18-82, 52-49-30.























