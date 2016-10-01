Чернівецькі підприємства-боржники сплатили 25,4 млн. грн. податкових боргів

Упродовж дев’яти місяців цього року чернівецькі боржники повернули бюджету 25,4 млн. грн. (до державної скарбниці – 8,5 млн. грн., до місцевої – 16,9 млн. грн.), що на 8,2 млн. грн., або майже на третину більше, ніж минулого року.

Цього року боржникам було направлено 608 податкових вимог, 69 інкасових вимог на стягнення коштів з розрахункових рахунків підприємств – боржників, у податкову заставу описано майнових активів на 8,4 млн. грн.

В рахунок погашення заборгованості по виконавчих провадженнях зведений бюджет отримав 2,1 млн. грн.

Робота з недопущення та погашення податкового боргу залишається одним із пріоритетних напрямів роботи фіскальної служби. Адже, своєчасно сплачені податки – це запорука своєчасного фінансування видатків на охорону здоров’я, освіту та інші важливі на сьогодні соціальні зобов’язання держави перед громадянами.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

