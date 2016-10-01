Цьогоріч 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

Як повідомила начальник відділу адміністрування єдиного соціального внеску Чернівецької ОДПІ Валентина Трищук, упродовж 2016 року можливістю заключити договори добровільного страхування у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування скористались у Чернівцях 40 осіб на 304,4 тис. грн. При цьому, 31 договір був укладений особами, які виявили бажання сплатити єдиний внесок за попередні періоди.

«Особа, якій не вистачає до страхового стажу декількох місяців, може заключити договір про добровільну участь, яким передбачена одноразова сплата єдиного внеску за попередні періоди, в яких вона не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на будь-який період, але не менше одного місяця»,- розповіла посадовець.

Згідно частини першої статті 10 Закону України від 08.07.2010 року № 2464-VI „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” на добровільну сплату єдиного внеску мають право:

- особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними пунктом 1 частини першої статті 4, та не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 4 та 5 частини першої статті 4 Закону № 2464, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надано Верховною Радою України;

- члени фермерського господарства, особистого селянського господарства.

Особи, які виявили бажання брати участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, подають до територіальних фіскальних органів за місцем знаходження:

- заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або одноразову сплату у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

- копію трудової книжки (за наявності);

- копію документа, що підтверджує особу;

члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, надають також документ, що підтверджує їх членство у такому господарстві.

Після перевірки викладених у заяві відомостей з особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, фіскальним органом, укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зауважимо, єдиний внесок встановлюється у розмірі 22% суми, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом, та не менше за розмір мінімального страхового внеску.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ