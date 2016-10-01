Рятувальники провели рейд Калинівським ринком

З метою приведення ринків міста Чернівці у належний протипожежний стан Чернівецьким міським відділом Управління ДСНС України у Чернівецькій області проаналізовано стан додержання законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки МТК «Калинівський ринок». Інспекторським складом Чернівецького міського відділу на чолі з начальником Колодрівським В.В. було проведено нараду з адміністрацією ринку, на які проаналізовано протипожежний стан ринку, основні недоліки які потрібно усунути. Під час рейду інспектори провели інформаційно-розяснювальну роботу з приватними підприємцями ринку та роздали наочну агітацію на протипожежну тематику.

Фахівці ДСНС довели до громадянстатистичнідані по пожежам, якітрапилися на ринках Україниз початку року, а також навели прикладинайбільшрезонанснихподій. Рятувальникитакожпоінформувалигородян про основні причини виникненняпожеж та їхнаслідки, нагадавши громадянамдекількатрагічнихвипадківпожежспричиненілюдськоюнедбалістю.





Чернівецький міський відділ УДСНС