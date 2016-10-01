Українці назвали найчистіше місто країни

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Новини
12:24
24 жовтня

Служба зайнятості допомагає учнівській молоді обрати професію

12:11
24 жовтня

Порядок заповнення документів у разі сплати бюджетних платежів змінено

12:10
24 жовтня

Заощадливі чернівчани цьогоріч сплатили більше 17 мільйонів податку

12:01
24 жовтня

Пенсійники Буковини прозвітували про роботу органів Пенсійного фонду України в області за 9 місяців

11:43
24 жовтня

У Чернівцях відбудеться фестиваль імені Назарія Яремчука

11:41
24 жовтня

Чернівецькі підприємства-боржники сплатили 25,4 млн. грн. податкових боргів

11:40
24 жовтня

Нова форма звіту для неприбутківців

11:39
24 жовтня

Цьогоріч 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

11:21
24 жовтня

Рятувальники провели рейд Калинівським ринком

11:18
24 жовтня

Кіцманське хрунівство

10:19
24 жовтня

Чернівецька обласна та Сучавська повітова ради домовились про реалізацію 12 спільних проектів вартістю 8 млн. євро

10:18
24 жовтня

Через приховані від митного контролю цигарки буковинець позбудеться автомобіля «Citroen Picasso» вартістю 200 тисяч гривень

18:58
21 жовтня

Чернівчани пропонують перейменувати парк «Жовтневий»

18:55
21 жовтня

На Буковині затримали наркоторговця

18:52
21 жовтня

Чернівчанин став чемпіоном світу з армреслінгу

15:34
21 жовтня

Микола Салагор зупинив контрабанду цигарок до Румунії через китайських підприємців

15:27
21 жовтня

Депутати України і Румунії єднаються

14:08
21 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди директором державного коледжу

14:05
21 жовтня

На Буковині обговорили питання співпраці пенсійної служби з соціальними партнерами

13:46
21 жовтня

22 жовтня з 17.30 вмикайте телеканал «Буковина» і дивіться наживо як сила єдності може змінити все!

12:39
21 жовтня

Народні обранці, в тому числі і буковинські, пропонують підняти собі зарплати до 40 тисяч гривень

12:05
21 жовтня

До 9 листопада 2016 року необхідно відзвітувати з податку на прибуток за три квартали

12:04
21 жовтня

З початку року 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

11:36
21 жовтня

Сім'ї інвалідів війни та загиблих військовослужбовців АТО отримуватимуть грошову компенсацію для придбання житла, - Мінсоцполітики

11:30
21 жовтня

Упродовж цієї ночі співробітниками Чернівецької митниці ДФС припинено декілька спроб незаконного переміщення тютюнових виробів

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
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22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
24 жовтня о 15.00
в кабінеті 202 міської ради відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Українці назвали найчистіше місто країни

Сьогодні, 11:18 / Коментарів: 0
Українці назвали найчистіше місто країниВінниця, яка кілька років тому задала тон муніципальним змінам в Україні, виявилася найбільш чистим, з точки зору українців, містом. В опитуванні сервісу онлайн-оголошень OLX вона зайняла перший рядок рейтингу одразу за трьома параметрами, як-от порядок на вулицях, чистота повітря та робота комунальних служб.

У рамках проекту «Ідеальне місто» понад 33 тис. українських користувачів OLX оцінило рівень життя в обласних центрах країни. Учасники опитування виставляли бали від одного до семи за десятьма критеріїв, зокрема розвиненістю інфраструктури, безпекою та привітністю городян. Отриманий рейтинг став справді народним, тоді як більшість аналогічних досліджень ґрунтується на думці експертів.

З’ясувалося, що українці, в основному, мають запитання до роботи муніципальних служб: більшість міст за цим параметром отримала нижчу за 4 із 7 оцінку. Навіть у лідері Вінниці якість роботи ЖКГ городяни оцінили в 4,4 бали. Дещо менше отримали Харків, Львів і Черкаси. Найгірший показник, близький до критичного, — у служб Ужгорода, лише трохи кращий — у промислових міст Дніпра й Запоріжжя, а також портових Одеси та Херсона.

На вулицях Вінниці — найменше сміття. Із середньою оцінкою 5,6 бали вона істотно відірвалася від партнерів за другим місцем у рейтингу — Харкова й Тернополя (5,1 бали). Передбачувано гарні результати отримали західноукраїнські Львів, Рівне та Луцьк, посередні — індустріальні центри Дніпро й Запоріжжя. Найбільш засміченим виявився міський простір у приморських Миколаєві та Херсоні.

Також вінничани вище за інших оцінили чистоту повітря у своєму місті. Лідерство за цим показником (5,3 бали) Вінниця розділила з Тернополем і Чернівцями. Загалом результати більшості обласних центрів є близькі до лідерів рейтингу OLX. Виняток знову склали Дніпро й Запоріжжя з 4 та 3,8 бали відповідно.

Українській столиці не вдалося відзначитися за жодним з «екологічних» показників. За цими критеріями Київ опинився ближче до індустріальних центрів сходу та півдня країни. Місто не займає високих позицій у рейтингу комфортних для життя українських міст. І це — не тільки суб’єктивна оцінка інтернет-користувачів: авторитетне міжнародне дослідження Quality of Living Survey, яке щорiчно оцінює міста світу за 39 показниками, теж критично поставилося до столиці України. У ньому Київ посідає 176-те з 230 місць.

Харків — друге за кількістю населення місто України — продемонстрував відчутно кращі за столицю результати (на півбали і вище). Загалом, із п’ятірки мегаполісів країни з населенням більше або близько мільйона Харків виявився найкращим за чистотою вулиць і якістю повітря.
Якщо говорити про чистоту міського середовища, то однією з найбільш частих претензій є нехтування комунальними службами своїми обов’язками. На низьку якість послуг ЖКГ і контор із благоустрою скаржаться в усіх містах України. Як і на вуличне сміття. Близькі до критичних бали отримали промислові та портові центри країни. Однак економічна активність не може служити виправданням байдужості до екології. Адже комфорт для життя, зокрема, підвищує інвестиційну привабливість ділових центрів країни.
*Міста Донецьк, Луганськ, Сімферополь та Севастополь не представлені в рейтингу через не репрезентативну вибірку.
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