Українці назвали найчистіше місто країни

Вінниця, яка кілька років тому задала тон муніципальним змінам в Україні, виявилася найбільш чистим, з точки зору українців, містом. В опитуванні сервісу онлайн-оголошень OLX вона зайняла перший рядок рейтингу одразу за трьома параметрами, як-от порядок на вулицях, чистота повітря та робота комунальних служб.
У рамках проекту «Ідеальне місто» понад 33 тис. українських користувачів OLX оцінило рівень життя в обласних центрах країни. Учасники опитування виставляли бали від одного до семи за десятьма критеріїв, зокрема розвиненістю інфраструктури, безпекою та привітністю городян. Отриманий рейтинг став справді народним, тоді як більшість аналогічних досліджень ґрунтується на думці експертів.
З’ясувалося, що українці, в основному, мають запитання до роботи муніципальних служб: більшість міст за цим параметром отримала нижчу за 4 із 7 оцінку. Навіть у лідері Вінниці якість роботи ЖКГ городяни оцінили в 4,4 бали. Дещо менше отримали Харків, Львів і Черкаси. Найгірший показник, близький до критичного, — у служб Ужгорода, лише трохи кращий — у промислових міст Дніпра й Запоріжжя, а також портових Одеси та Херсона.
На вулицях Вінниці — найменше сміття. Із середньою оцінкою 5,6 бали вона істотно відірвалася від партнерів за другим місцем у рейтингу — Харкова й Тернополя (5,1 бали). Передбачувано гарні результати отримали західноукраїнські Львів, Рівне та Луцьк, посередні — індустріальні центри Дніпро й Запоріжжя. Найбільш засміченим виявився міський простір у приморських Миколаєві та Херсоні.
Також вінничани вище за інших оцінили чистоту повітря у своєму місті. Лідерство за цим показником (5,3 бали) Вінниця розділила з Тернополем і Чернівцями. Загалом результати більшості обласних центрів є близькі до лідерів рейтингу OLX. Виняток знову склали Дніпро й Запоріжжя з 4 та 3,8 бали відповідно.
Українській столиці не вдалося відзначитися за жодним з «екологічних» показників. За цими критеріями Київ опинився ближче до індустріальних центрів сходу та півдня країни. Місто не займає високих позицій у рейтингу комфортних для життя українських міст. І це — не тільки суб’єктивна оцінка інтернет-користувачів: авторитетне міжнародне дослідження Quality of Living Survey, яке щорiчно оцінює міста світу за 39 показниками, теж критично поставилося до столиці України. У ньому Київ посідає 176-те з 230 місць.
Харків — друге за кількістю населення місто України — продемонстрував відчутно кращі за столицю результати (на півбали і вище). Загалом, із п’ятірки мегаполісів країни з населенням більше або близько мільйона Харків виявився найкращим за чистотою вулиць і якістю повітря.
Якщо говорити про чистоту міського середовища, то однією з найбільш частих претензій є нехтування комунальними службами своїми обов’язками. На низьку якість послуг ЖКГ і контор із благоустрою скаржаться в усіх містах України. Як і на вуличне сміття. Близькі до критичних бали отримали промислові та портові центри країни. Однак економічна активність не може служити виправданням байдужості до екології. Адже комфорт для життя, зокрема, підвищує інвестиційну привабливість ділових центрів країни.
*Міста Донецьк, Луганськ, Сімферополь та Севастополь не представлені в рейтингу через не репрезентативну вибірку.