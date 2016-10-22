Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
- Чернівчани вкотре збунтувалися через будівництво житлового комплексу у самісінькому центрі міста. - Приблизно 700 вимушених переселенців тільки протягом цього літа покинули Буковину. - У Неполоківцях мешканці багатоповерхівки вже декілька років потерпають від дірявої покрівлі. - Хто платить, той і гріється: у Чернівцях змінилися правила гри для злісних боржників. - Відтепер платежі за тепло можна розстрочувати. - Аварії з фатальними наслідками на Буковині трапляються частіше. - Радикали звинуватили організаторів кінопоказу про ЛГБТ-спільноту у провокації. - Радикали, які зірвали кінопоказ про ЛГБТ-спільноту, звинуватили організаторів у провокації.