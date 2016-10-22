Теми Тижня ТВА субота, 22.10.2016



- Чернівчани вкотре збунтувалися через будівництво житлового комплексу у самісінькому центрі міста.

- Приблизно 700 вимушених переселенців тільки протягом цього літа покинули Буковину.

- У Неполоківцях мешканці багатоповерхівки вже декілька років потерпають від дірявої покрівлі.

- Хто платить, той і гріється: у Чернівцях змінилися правила гри для злісних боржників.

- Відтепер платежі за тепло можна розстрочувати.

- Аварії з фатальними наслідками на Буковині трапляються частіше.

- Радикали звинуватили організаторів кінопоказу про ЛГБТ-спільноту у провокації.

- Радикали, які зірвали кінопоказ про ЛГБТ-спільноту, звинуватили організаторів у провокації.