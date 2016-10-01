Чернівецька обласна та Сучавська повітова ради домовились про реалізацію 12 спільних проектів вартістю 8 млн. євро

21 жовтня у місті Сучаві (Румунія) відбулося спільне засідання

депутатів Чернівецької обласної та радників Сучавської повітової рад,

яке провели Іван Мунтян та Геогрге Флутур. В ході засідання обговорено

окремі аспекти транскордонної співпраці регіонів, зокрема, досягнуто

домовленості про спільне виконання 12 проектів в рамках операційної

програми «Румунія – Україна» на 2014-2020 роки.



Сторони домовились виступити партнерами у реалізації проектів,

спрямованих на розвиток прикордонної транспортної інфраструктури,

поглиблення співпраці у сфері освіти та охорони здоров’я, реагування

на надзвичайні ситуації, а також збереження та просування культурної

спадщини.



Так, проектами передбачено ремонт доріг на ділянках «Ізвоареле Сучевей

– Шепіт» та «Руська – Ульма» по обидва боки кордону, налагодження

співпраці та покращення матеріальної бази центрів інклюзивної освіти

для учнів з особливими можливостями Сучавського повіту та відповідних

освітніх установ Чернівецької області, модернізація медичного центру

хірургічного лікування епілепсії Сучавської повітової лікарні медичної

допомоги Святого Івана Сучавського і травматологічного відділення

Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги, розробка і

впровадження єдиної системи інформування та оповіщення населення у

разі виникнення надзвичайних ситуацій, створення та просування

спільного туристичного маршруту, що охоплює визначні та пам’ятні місця

Чернівецької області та Сучавського повіту.

