21 жовтня у місті Сучаві (Румунія) відбулося спільне засідання
депутатів Чернівецької обласної та радників Сучавської повітової рад,
яке провели Іван Мунтян та Геогрге Флутур. В ході засідання обговорено
окремі аспекти транскордонної співпраці регіонів, зокрема, досягнуто
домовленості про спільне виконання 12 проектів в рамках операційної
програми «Румунія – Україна» на 2014-2020 роки.
Сторони домовились виступити партнерами у реалізації проектів,
спрямованих на розвиток прикордонної транспортної інфраструктури,
поглиблення співпраці у сфері освіти та охорони здоров’я, реагування
на надзвичайні ситуації, а також збереження та просування культурної
спадщини.
Так, проектами передбачено ремонт доріг на ділянках «Ізвоареле Сучевей
– Шепіт» та «Руська – Ульма» по обидва боки кордону, налагодження
співпраці та покращення матеріальної бази центрів інклюзивної освіти
для учнів з особливими можливостями Сучавського повіту та відповідних
освітніх установ Чернівецької області, модернізація медичного центру
хірургічного лікування епілепсії Сучавської повітової лікарні медичної
допомоги Святого Івана Сучавського і травматологічного відділення
Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги, розробка і
впровадження єдиної системи інформування та оповіщення населення у
разі виникнення надзвичайних ситуацій, створення та просування
спільного туристичного маршруту, що охоплює визначні та пам’ятні місця
Чернівецької області та Сучавського повіту.