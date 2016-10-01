Через приховані від митного контролю цигарки буковинець позбудеться автомобіля «Citroen Picasso» вартістю 200 тисяч гривень

СЛегковий автомобіль «Citroen Picasso» вартістю 200 тис. грн. вилучили 22 жовтня співробітники Управління боротьби з митними правопорушеннями Чернівецької митниці ДФС у 27-річного мешканця Чернівецької області. Після 4-ої години ранку під час поглибленого огляду автівки під керуванням громадянина України, що прямував до Румунії у приватних справах, митники виявили приховані від митного контролю 985 пачок сигарет вартістю майже 17 тис. грн. Тайник для тютюнових виробів було облаштовано в середині передньої панелі салону автомобіля у ємності, утвореній шляхом встановлення додаткової металевої пластини по всій довжині панелі.

На порушника складено протокол про ПМП за ч.2 ст.483 Митного кодексу України (повторне вчинення дій, спрямованих на незаконне переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в спеціально виготовленому тайнику), за яким вилучено сигарети та транспортний засіб. Відповідно до санкцій статті на громадянина також накладено штраф у розмірі 200 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил.

Також цієї ночі у відношенні 34-річного громадянина Румунії митниками складено протокол про ПМП за ч.1 ст.483 через здійснену ним спробу незаконного переміщення 150 пачок тютюнових виробів, прихованих в середині акустичних колонок.