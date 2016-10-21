Теми Дня ТВА п'ятниця, 21.10.2016



- Радикали звинуватили організаторів кінопоказу про ЛГБТ-спільноту у провокації.

- Інцидент зі зривом кінопоказу про ЛГБТ-спільноту не вичерпався.

- Чорнівка і Чернівці - що, кому і коли перепаде від об'єднання?

- Відтепер платежі за тепло можна розстрочувати.

- Примусове виселення жінки з дітьми вдев'яте завершилось невдачею для виконавців.

- 8 гральних закладів виявили чернівецькі поліцейські у мікрорайоні Гравітон.

- Невідомого чоловіка прихистили волонтери, аби допомогти йому прийти до тями та знайти родичів.

- У селі Стебні, Путильського району, 59-річний буковинець загинув через куріння в ліжку.

- Фільми, апробовані на європейській публіці, привезли до Чернівців.

- Чернівецькі рукопашники виграли Чемпіонат України серед силових структур.