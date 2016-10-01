ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНА ГРА «КОЗАЦЬКА ПОКРОВА» ВІДБУЛАСЯ В ЧЕРНІВЦЯХ

22 жовтня Цивільний Корпус АЗОВ м.Чернівці за сприянням управління молоді та спорту Чернівецької ОДА провів війського-патріотичну гру «Козацька Покрова».Учасниками заходу стали 6 студентських команд, які представляли місцеві університети та коледжі, а саме дійство відбулося в парку ім.Юрія Федьковича.Представники кожної з команд проходили завдання,серед яких були: силові вправи,розпалювання багаття,розкладання намету,надання першої медичної допомоги,інтелектуальні вправи,а також багато інших цікавих квестів. Після цього журі підвели підсумки,де визначились переможці військово-спортивного свята.1 місце посіла команда військової кафедри ЧНУ.2 місце-команда педагогічного коледжу.3 місце-команда транспортного коледжу.Переможці та всі учасники «Козацької Покрови» були нагороджені грамотами та подарунками.Чернівецький осередок Цивільного Корпусу АЗОВ висловлює велику подяку всім,хто долучився до проведення патріотичної гри!