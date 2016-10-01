Контробанда на Буковині стає витонченою

Цмгарки, приховані в балонах для повітря високого тиску гальмівної системи напівпричепа-платформи, виявили буковинські митники25-річний водій однієї з транспортних фірм Буковини сподівався незаконно перемістити через кордон 920 пачок цигарок. Прямуючи близько 3-ої години ночі через пункт пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС вантажним автомобілем марки «DAF» у службових справах до Румунії, він приховав від митного контролю тютюнові вироби.Та задум порушника митного законодавства викрили співробітники митниці. При здійсненні поглибленого огляду транспортного засобу було виявлено сховок з підакцизним товаром, облаштований в середині двох металевих балонів для повітря високого тиску гальмівної системи напівпричепа.За ч.1 ст.483 Митного кодексу України митники склали протокол про ПМП, згідно з яким вилучили тютюнові вироби вітчизняного виробництва марки «Rothmans» на суму 15 640 грн. та напівпричіп-платформу іноземного виробництва марки «Kogel» вартістю 150 000 грн.