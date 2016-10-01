Те, що не розповість ані Порошенко, ані МінСтець про результати Нормандського саміту у Берліні

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-Путін погодився на присутність поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі, але категорично проти звільнення українських в'язнів з російських тюрем та повернення Дебальцевого під контроль України.Путін погодився на пропозицію Петра Порошенка спільно розробити Дорожню карту щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Над її проектом мають ще попрацювати міністри закордонних справ разом з військовими та експертами ОБСЄ.Поруч з тим, Володимир Путін досить легко пристав на пропозицію Петра Порошенка стосовно розташування на території Донбасу озброєної поліцейської місії. І не дивно чому. Тому, що такої поліцейської місії, яка б мала досвід участі у розбороненні конфліктуючих сторін ОБСЄ зроду-віку не мала. Її не існує в природі. А для створення такої місії, яка б мала у своєму розпорядженні відповідний транспорт, зброю для оборони, персонал з військово-поліцейським досвідом, фінансування - потрібен не один рік кропіткої праці. За найскромнішими підрахунками бюджет для створення такої миротворчої поліцейської - обійдеться в кілька мільярдів євро. Все! На цьому можна ставити масну "КРАПКУ"..З чим категорично не погоджується російська сторона - це звільнення українських бранців з російських тюрем. Петро Порошенко під час Нормандського саміту говорив про цю проблему, однак Путін назвав таку вимогу неприйнятною. Мова може йти лише про звільнення тих лдюдей, які утримуються бойовиками на Донбасі - вважає російський президент.Прес-секретар Путіна, Дмітрій Пєсков заявив, що залишається ще низка питань, які належить узгодити під час майбутніх зустрічей на рівні глав МЗС.Пєсков зазначив, що одним з таких питань є статус Дебальцевого, яке, як наполягає українська сторона, за Мінським угодами повинне було залишитися по українську сторону від лінії розмежування.«Що стосується Дебальцевого, то тут якраз та ситуація, коли раніше досягнуті домовленості трактуються діаметрально протилежно. Російська сторона абсолютно не згодна, це питання залишилося за дужками як неузгоджене, робота з цього питання буде тривати на рівні міністрів, їх радників і помічників», - переповів слова Путіна його прес-секретар.P.S. Моя особиста думка - те, що російська сторона погодилась на розробку Дорожньої карти - позитив. Наскільки я розумію - це спроба деталізувати покроково імплементацію Мінських домовленостей, аби в майбутньому не було розбіжностей у почерговості дій. Однак, як бачимо розбіжності вже з'явилися. причому з дуже принципових питань