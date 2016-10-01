Те, що не розповість ані Порошенко, ані МінСтець про результати Нормандського саміту у Берліні

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:58
21 жовтня

Чернівчани пропонують перейменувати парк «Жовтневий»

18:55
21 жовтня

На Буковині затримали наркоторговця

18:52
21 жовтня

Чернівчанин став чемпіоном світу з армреслінгу

15:34
21 жовтня

Микола Салагор зупинив контрабанду цигарок до Румунії через китайських підприємців

15:27
21 жовтня

Депутати України і Румунії єднаються

14:08
21 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди директором державного коледжу

14:05
21 жовтня

На Буковині обговорили питання співпраці пенсійної служби з соціальними партнерами

13:46
21 жовтня

22 жовтня з 17.30 вмикайте телеканал «Буковина» і дивіться наживо як сила єдності може змінити все!

12:39
21 жовтня

Народні обранці, в тому числі і буковинські, пропонують підняти собі зарплати до 40 тисяч гривень

12:05
21 жовтня

До 9 листопада 2016 року необхідно відзвітувати з податку на прибуток за три квартали

12:04
21 жовтня

З початку року 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

11:36
21 жовтня

Сім'ї інвалідів війни та загиблих військовослужбовців АТО отримуватимуть грошову компенсацію для придбання житла, - Мінсоцполітики

11:30
21 жовтня

Упродовж цієї ночі співробітниками Чернівецької митниці ДФС припинено декілька спроб незаконного переміщення тютюнових виробів

11:25
21 жовтня

ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ - ЗНАЙТИ РОБОТУ, ЯКА ДОЗВОЛИТЬ ЖИТИ БЕЗБІДНО

11:23
21 жовтня

Мирний внесок чернівчан вже сягнув 50 млн. грн.

11:21
21 жовтня

На веб-порталі ДФС є інформація про кожен касовий апарат і його власника

16:01
20 жовтня

Театрали бешкетують, готуючись до відкриття 11 фестивалю комедії "Золоті оплески Буковини"

13:55
20 жовтня

Правоохоронці затрмали буковинця, котрий задушив жінку

12:52
20 жовтня

ДФС Буковини : Оновлено довідники податкових пільг станом на 01.10.16 року

12:51
20 жовтня

Буковинські “забруднювачі повітря” сплатили до казни понад 3,1 млн. грн. екологічного податку

12:50
20 жовтня

Буковинськими податковими міліціонерами вилучено чергову партію цигарок на півтора мільйона гривень

12:40
20 жовтня

На Буковині СБУ попередила контрабанду великої партії цигарок

10:54
20 жовтня

Сплачуєте іпотеку? Скористайтеся податковою знижкою!

10:53
20 жовтня

Оподаткування дивідендів

10:52
20 жовтня

Понад 70 відсотків єдиного податку у Чернівцях сплачують фізособи

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
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Що, Де, Коли
21 жовтня о 10.30
Червона зала, ЧНУ імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 відбудеться урочисте відкриття та пленарне засідання III Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє», організаторами якої є економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, Інститут доктора Яна-У.Сандала (Норвегія).
На пленарному засіданні з публічною лекцією виступить Шеремета Павло Михайлович (директор Школи управління Українського католицького університету, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 02 вересня 2014 року)), а також з доповідями - професор Річард Штурн (директор Центру Шумпетера Університету м. Грац (Австрія), директор Інституту д-ра Яна-Урбана Сандала Норвегія), провідні українські науковці із Київа, Одеси, Харкова, Житомира, Чернівців.
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 10.00
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
22 жовтня о 14.00
в сесійній залі Чернівецької Ратуші відбудеться урочиста сесія Чернівецької міської учнівської ради.
23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Партнери

Те, що не розповість ані Порошенко, ані МінСтець про результати Нормандського саміту у Берліні

Сьогодні, 10:13 / Коментарів: 0
Те, що не розповість ані Порошенко, ані МінСтець про результати Нормандського саміту у БерлініНаш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:

-Путін погодився на присутність поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі, але категорично проти звільнення українських в'язнів з російських тюрем та повернення Дебальцевого під контроль України.
Путін погодився на пропозицію Петра Порошенка спільно розробити Дорожню карту щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Над її проектом мають ще попрацювати міністри закордонних справ разом з військовими та експертами ОБСЄ.
Поруч з тим, Володимир Путін досить легко пристав на пропозицію Петра Порошенка стосовно розташування на території Донбасу озброєної поліцейської місії. І не дивно чому. Тому, що такої поліцейської місії, яка б мала досвід участі у розбороненні конфліктуючих сторін ОБСЄ зроду-віку не мала. Її не існує в природі. А для створення такої місії, яка б мала у своєму розпорядженні відповідний транспорт, зброю для оборони, персонал з військово-поліцейським досвідом, фінансування - потрібен не один рік кропіткої праці. За найскромнішими підрахунками бюджет для створення такої миротворчої поліцейської - обійдеться в кілька мільярдів євро. Все! На цьому можна ставити масну "КРАПКУ"..
З чим категорично не погоджується російська сторона - це звільнення українських бранців з російських тюрем. Петро Порошенко під час Нормандського саміту говорив про цю проблему, однак Путін назвав таку вимогу неприйнятною. Мова може йти лише про звільнення тих лдюдей, які утримуються бойовиками на Донбасі - вважає російський президент.
Прес-секретар Путіна, Дмітрій Пєсков заявив, що залишається ще низка питань, які належить узгодити під час майбутніх зустрічей на рівні глав МЗС.
Пєсков зазначив, що одним з таких питань є статус Дебальцевого, яке, як наполягає українська сторона, за Мінським угодами повинне було залишитися по українську сторону від лінії розмежування.
«Що стосується Дебальцевого, то тут якраз та ситуація, коли раніше досягнуті домовленості трактуються діаметрально протилежно. Російська сторона абсолютно не згодна, це питання залишилося за дужками як неузгоджене, робота з цього питання буде тривати на рівні міністрів, їх радників і помічників», - переповів слова Путіна його прес-секретар.
P.S. Моя особиста думка - те, що російська сторона погодилась на розробку Дорожньої карти - позитив. Наскільки я розумію - це спроба деталізувати покроково імплементацію Мінських домовленостей, аби в майбутньому не було розбіжностей у почерговості дій. Однак, як бачимо розбіжності вже з'явилися. причому з дуже принципових питань
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