На Буковині затримали наркоторговця

Зловмиснику з Чернівецької області світить великий тюремний строк.
Про це пише Сектор комунікації поліції.
Група силовиків, до якої входили співробітники Департаменту протидії наркозлочинності, працівники кримінального відділу та міської прокуратури, викрили молодого чоловіка, який розповсюджував наркотичні речовини. Під час перевірки житлового помешкання правоохоронці знайшли майже двадцять грамів амфетаміну, трубки, пластикові картки з залишками речовини, згортки з наркозіллям, ваги та апарат для вживання марихуани. Амфетамін, який вилучили у зловмисника, оцінюється у суму понад 60 тисяч гривень. Відкрито кримінальне впровадження, буковинцю загрожує до восьми років позбавлення волі.
Джерело: 0372