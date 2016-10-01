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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:58
21 жовтня

Чернівчани пропонують перейменувати парк «Жовтневий»

18:55
21 жовтня

На Буковині затримали наркоторговця

18:52
21 жовтня

Чернівчанин став чемпіоном світу з армреслінгу

15:34
21 жовтня

Микола Салагор зупинив контрабанду цигарок до Румунії через китайських підприємців

15:27
21 жовтня

Депутати України і Румунії єднаються

14:08
21 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди директором державного коледжу

14:05
21 жовтня

На Буковині обговорили питання співпраці пенсійної служби з соціальними партнерами

13:46
21 жовтня

22 жовтня з 17.30 вмикайте телеканал «Буковина» і дивіться наживо як сила єдності може змінити все!

12:39
21 жовтня

Народні обранці, в тому числі і буковинські, пропонують підняти собі зарплати до 40 тисяч гривень

12:05
21 жовтня

До 9 листопада 2016 року необхідно відзвітувати з податку на прибуток за три квартали

12:04
21 жовтня

З початку року 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

11:36
21 жовтня

Сім'ї інвалідів війни та загиблих військовослужбовців АТО отримуватимуть грошову компенсацію для придбання житла, - Мінсоцполітики

11:30
21 жовтня

Упродовж цієї ночі співробітниками Чернівецької митниці ДФС припинено декілька спроб незаконного переміщення тютюнових виробів

11:25
21 жовтня

ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ - ЗНАЙТИ РОБОТУ, ЯКА ДОЗВОЛИТЬ ЖИТИ БЕЗБІДНО

11:23
21 жовтня

Мирний внесок чернівчан вже сягнув 50 млн. грн.

11:21
21 жовтня

На веб-порталі ДФС є інформація про кожен касовий апарат і його власника

16:01
20 жовтня

Театрали бешкетують, готуючись до відкриття 11 фестивалю комедії "Золоті оплески Буковини"

13:55
20 жовтня

Правоохоронці затрмали буковинця, котрий задушив жінку

12:52
20 жовтня

ДФС Буковини : Оновлено довідники податкових пільг станом на 01.10.16 року

12:51
20 жовтня

Буковинські “забруднювачі повітря” сплатили до казни понад 3,1 млн. грн. екологічного податку

12:50
20 жовтня

Буковинськими податковими міліціонерами вилучено чергову партію цигарок на півтора мільйона гривень

12:40
20 жовтня

На Буковині СБУ попередила контрабанду великої партії цигарок

10:54
20 жовтня

Сплачуєте іпотеку? Скористайтеся податковою знижкою!

10:53
20 жовтня

Оподаткування дивідендів

10:52
20 жовтня

Понад 70 відсотків єдиного податку у Чернівцях сплачують фізособи

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Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
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Що, Де, Коли
21 жовтня о 10.30
Червона зала, ЧНУ імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 відбудеться урочисте відкриття та пленарне засідання III Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє», організаторами якої є економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, Інститут доктора Яна-У.Сандала (Норвегія).
На пленарному засіданні з публічною лекцією виступить Шеремета Павло Михайлович (директор Школи управління Українського католицького університету, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 02 вересня 2014 року)), а також з доповідями - професор Річард Штурн (директор Центру Шумпетера Університету м. Грац (Австрія), директор Інституту д-ра Яна-Урбана Сандала Норвегія), провідні українські науковці із Київа, Одеси, Харкова, Житомира, Чернівців.
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 10.00
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
22 жовтня о 14.00
в сесійній залі Чернівецької Ратуші відбудеться урочиста сесія Чернівецької міської учнівської ради.
23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Чернівчанин став чемпіоном світу з армреслінгу

Сьогодні, 18:52 / Коментарів: 0
Чернівчанин став чемпіоном світу з армреслінгуЗмагання проходилиз 1 по 10 жовтня в Болгарії.

Буковинець Ігор Тодорюк разом зі своїм тренером Максимом Заремським представляли КДЮСШ м. Чернівці.

За словами наставника, наполеглива робота протягом 4-х років принесла свої результати.

«З-поміж спортсменів 15-ти країн світу у ваговій категорії серед юніорів до 65 кг Ігореві не було рівних. Правою рукою він став чемпіоном світу, а лівою – виборов четверте місце», - повідомив Максим Заремський.
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