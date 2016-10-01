Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:58
21 жовтня

Чернівчани пропонують перейменувати парк «Жовтневий»

18:55
21 жовтня

На Буковині затримали наркоторговця

18:52
21 жовтня

Чернівчанин став чемпіоном світу з армреслінгу

15:34
21 жовтня

Микола Салагор зупинив контрабанду цигарок до Румунії через китайських підприємців

15:27
21 жовтня

Депутати України і Румунії єднаються

14:08
21 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди директором державного коледжу

14:05
21 жовтня

На Буковині обговорили питання співпраці пенсійної служби з соціальними партнерами

13:46
21 жовтня

22 жовтня з 17.30 вмикайте телеканал «Буковина» і дивіться наживо як сила єдності може змінити все!

12:39
21 жовтня

Народні обранці, в тому числі і буковинські, пропонують підняти собі зарплати до 40 тисяч гривень

12:05
21 жовтня

До 9 листопада 2016 року необхідно відзвітувати з податку на прибуток за три квартали

12:04
21 жовтня

З початку року 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

11:36
21 жовтня

Сім'ї інвалідів війни та загиблих військовослужбовців АТО отримуватимуть грошову компенсацію для придбання житла, - Мінсоцполітики

11:30
21 жовтня

Упродовж цієї ночі співробітниками Чернівецької митниці ДФС припинено декілька спроб незаконного переміщення тютюнових виробів

11:25
21 жовтня

ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ - ЗНАЙТИ РОБОТУ, ЯКА ДОЗВОЛИТЬ ЖИТИ БЕЗБІДНО

11:23
21 жовтня

Мирний внесок чернівчан вже сягнув 50 млн. грн.

11:21
21 жовтня

На веб-порталі ДФС є інформація про кожен касовий апарат і його власника

16:01
20 жовтня

Театрали бешкетують, готуючись до відкриття 11 фестивалю комедії "Золоті оплески Буковини"

13:55
20 жовтня

Правоохоронці затрмали буковинця, котрий задушив жінку

12:52
20 жовтня

ДФС Буковини : Оновлено довідники податкових пільг станом на 01.10.16 року

12:51
20 жовтня

Буковинські “забруднювачі повітря” сплатили до казни понад 3,1 млн. грн. екологічного податку

12:50
20 жовтня

Буковинськими податковими міліціонерами вилучено чергову партію цигарок на півтора мільйона гривень

12:40
20 жовтня

На Буковині СБУ попередила контрабанду великої партії цигарок

10:54
20 жовтня

Сплачуєте іпотеку? Скористайтеся податковою знижкою!

10:53
20 жовтня

Оподаткування дивідендів

10:52
20 жовтня

Понад 70 відсотків єдиного податку у Чернівцях сплачують фізособи

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям Кримінал кидає виклик поліції і буковинцямВ останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
Вакансии
Загрузка…
работа в запорожье
работа в донецке
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Вбито ватажка бойовиків "Моторолу". Версії вбивстваЩо чекає Україну і Росію - пророцтва Афонських старцівНа алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витр ...Правда історії. Бій УПА з енкаведистами біля ПутилиБурбак у ВР запропонував скоротити посаду одного заступ ...Чернівці облупилися і вже валятьсяРозбій у Керстенцях. Хотинська банда проти хотинської п ...У Чернівцях відбудеться фестиваль "Осінь весільна"На Буковину прибув прикордонний резерв з ХмельниччиниНа Буковині 7.2 тис. безробітнихУ Чернівецькій області найнижчі економічні показники з ...На Буковині СБУ попередила вербування місцевих мешканці ...Сусіди вбитого терориста Мотороли розповіли про останні ...Прокурор Чернівецької області представив колективу ново ...Затверджено новий довідник податкових пільг
Що, Де, Коли
21 жовтня о 10.30
Червона зала, ЧНУ імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 відбудеться урочисте відкриття та пленарне засідання III Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє», організаторами якої є економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, Інститут доктора Яна-У.Сандала (Норвегія).
На пленарному засіданні з публічною лекцією виступить Шеремета Павло Михайлович (директор Школи управління Українського католицького університету, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 02 вересня 2014 року)), а також з доповідями - професор Річард Штурн (директор Центру Шумпетера Університету м. Грац (Австрія), директор Інституту д-ра Яна-Урбана Сандала Норвегія), провідні українські науковці із Київа, Одеси, Харкова, Житомира, Чернівців.
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 10.00
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
22 жовтня о 14.00
в сесійній залі Чернівецької Ратуші відбудеться урочиста сесія Чернівецької міської учнівської ради.
23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Жовтень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43

Сьогодні, 18:37 / Коментарів: 0
Продовжуємо екскурсію вулицею Ольги Кобилянської. Вона не така, як усі. Екскурсія. Зі мною уже котрий день тут ходить майстер Митро з бригади Івана Магалянського.

Ця бригада будує будинки, ремонтує і утеплює фасади. Спеціалісти тут вміють навіть проводити реставраційні роботи. Кажуть, що життя їх цьому навчило у Чернівцях. Бо місто вимагало вмінь і навичок не тільки простих шабашників мулярів-штукатурів, а й реставраторів. З огляду на те, що досі у Чернівцях немає реставраційних майстерень, у кожній бригаді вже є спеціалісти, котрі вміють підладнати фасад шедеврів, що залишила нам у спадок стара Австрія.

Майстер Митро - один із тих, хто вже зробив чимало ліпнин на фасадах вулиць Чернівців. Він - самоук. Тому справедливо обурюється тим, що за наявності потужної школи для створення реставраційних майстерень їх у місті досі нема. У Чернівцях є вище художнє училище №5, яке навіть готує реставраторів. Є у нас цілий факультет архітектури при ЧНУ. Є спілка художників і архітекторів. Є голови цих спілок. Є навіть люди, котрим гроші платять за те, що вони повинні берегти обличчя міста. А чого нема?

- Нема доброго бука для них, - просто і зрозуміло каже майстер Митро. - Куди діваються випускники цих вузів? Чому вони не займаються своєю справою, якої їх навчили? Бо байдужі до цього керівники міста і ті, хто поставлений, аби берегти вигляд Чернівців. Ви десь бачите Пушкову? Ні. І я не бачу. Але не раз чув, як говорять ті люди, де ми ремонтували фасади, що вона взагалі не розуміється на архітектурі Чернівців і довго зволікає з видачею дозволів на ремонти. Виходить, сама не робить і іншим не дає…

Виходить, що так.

Але нехай зі своїми кадрами розбирається мер Олексій Каспрук. А ми йдемо далі.

Далі за Краєзнавчим музеєм по праву руку вулиці розкинувся Кафедральний сквер. Посередині височіє Собор Святого духа УПЦ МП.
Московська церква майже вщент зруйнувала первинний вигляд скверу та собору. Вона знищила унікальну загороду. Посеред скверу збудувала якесь кількаповерхове приміщення. Жодних дозволів на це не мала. Кажуть, що там тепер розміщуються не келії монахів і священиків, а казарми бойовиків. Бо щоразу на воротах соборного двору ми бачимо хлопців у камуфляжах. Явно не місцевих.
Далі хтось придумав пофарбувати собор у колір романтичних дів нетрадиційної орієнтації. Тож тепер споруда рожева. А раніше була білою. Збудований у 1864 році в стилі італійського ренесансу храм через 20 років після закладення першого каменю освятив єпископ Євген Гакман з села Васловівці Заставнівського району. За основу будівництва був взятий Ісаакіївський собор у Санкт-Петербурзі. Його проектував архітектор Рьоль. А фасад перебудовували уже за проектом знаменитого архітектора Йожефа Главки. У часи совєтів собор перетворили у склад, а згодом там була виставкова зала. Зник напис над фронтоном. А у наш час Янукович профінансував спорудження пам`ятника митрополиту Гакману. Будучи вихідцем із шахтарського краю, він бачив пам`ятник подібним до шахтаря, який виходить із забою. Таким його й спорудили. І ще одну копію - у рідному селі.
Дзвони собору відливали у Калуші. Важили вони понад 50 центнерів. Довжина собору - 56 метрів. Висота - 46 м. Вміщувалося там більше 4000 людей. На вежі дзвіниці був годинник. За совєтів він зник, як і зник у 1970 році саркофаг з прахом митрополита Гакмана. Один тодішній партійний діяч Ковальчук обіцяв мені показати місце, куди були викинуті рештки тіла митрополита. Спочатку казав, що біля якогось паркана - чи то соборного, чи то цвинтарного на вулиці Зеленій. А згодом взагалі відмовився від своїх слів. Так і помер. Тож досі не відоме місце, куди у 1970 році викинули прах Євгена Гакмана.
А ще на території Собору московські попи облаштували стоянку автотранспорту. Вона приносить їм чималі прибутки, які не оподатковуються, як і все, що є у церкві, ворожій Українській державі.

Навпроти скверу розташовані будинки № 35 і 37. Якщо перший перебуває ще у більш-менш доброму стані, то фасад другого має жахливий вигляд. Облупився, як лице мера від сорому. До речі, й 39-й будинок не кращий. На його нижньому поверсі розміщуються магазин «Книги» та кіоск «Укрпошти». Власними силами вони не спроможні цей фасад довести до ладу. Потрібно негайно втрутитися мерові, депутатам і міській раді. Виділити кошти на ремонт. Чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для міста і вулиці Ольги Кобилянської.

- Який сором, - хитає головою Митро з бригади Івана Магалянського. - Сюди туристи з усіх усюд приходять. Тут сувенірна крамничка, книжкові магазини, газетний кіоск. А над цими всіма духовними і просвітницькими закладами - облуплені стіни. Каспруку повинно би бути встидно.
Майстер Митро не один так каже. Та й сам мер повинен би бачити той сором, що разом з тиньком падає на голови перехожих. І не зможе він назвати причиною нестачу грошей. Бо гроші є. Вони не всі освоюються цього року. Нема ні бажання, ані розуміння, ні відповідальності за те, що після нас у цьому місті будуть жити наші діти, внуки…

З сумними думками щодо нашої влади переходжу вулицю Кафедральну і впираюся поглядом у якесь доробало під назвою «Берізка». А ще у нього там є назва «Ваніль». Це одоробало часів розвинутого соціалізму на вулиці Ольги Кобилянської - ніби чиряк на прекрасному личку панянки перехідного віку. Совєти насадили на європейську культуру свою «берізку». Аби ми ніколи не забували тих, хто нами правив.

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43


Чернівецькі архітектори уже тривалий час «грізно» переконують нас у тому, що вони таки щось придумають на місці «Берізки». Але їхні погрози не реалізовані досі. Хоча уже й конкурс проектів проведено, і переможці визначені.
- Якось не по-людськи у нас все робиться, - каже майстер Митро. - Ніби й хочемо зробити справу. Маємо людей, ідеї, гроші. А не робимо. Хто це бачив, аби посеред прекрасної архітектури отаке московсько-большевицьке одоробало тут стояло десятиліттями?! Усі знають, що його не треба. Але й пальцем не поворухнуть, аби його розвалити. Краще, аби тут нічого не було, аніж таке.

Навпроти «Берізки» розташований будинок, у якому розміщується «Гранд-кафе», відкрите у Чернівцях кілька років тому. Зовнішнє та внутрішнє оформлення наближене до того, що було тут 100-120 років тому. Сюди заходять чернівчани і туристи. Тут витає дух старої Австрії і запах справжньої віденської кави. І над усім цим - облуплена стіна.
- Тут уже нема у мене добрих слів для цих власників, - обурюється майстер Митро. - Там менше метра квадратного облупленої стіни. Але нікому й на гадку не спадає, що то можна найменшим коштом і силами залатати. Власник це мусить зробити. Але й мер мусить йому, принаймні, вказати. Чи хтось від мера. Чому вони такі злочинно байдужі до свого міста?!

І що я можу на це сказати Митрові?.. Нічого. Бо він правду каже.

Поряд розташовується модерновий триповерховий будинок №30, зведений на початку століття. Тут було житло для чиновників. У 30-ті роки за румунської окупації розміщувалося управління водопроводом і каналізацією міста. Майстерня при управлінні подавала цікаву рекламу своїх послуг: «Уладження купалень (встановлення ванни - П.К.), клозетів, біде та ін. урядження цієї системи».
Тут було також кооперативне об’єднання з Путної «Форестієра». За совєтів були профспілки, а потім - страхова компанія «Оранта». Зараз приміщення першого поверху здаються в оренду якійсь американській мовній школі. Навіть прапор Америки уже майорить там. Але дуже він дисонансує з облупленим балконом.

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43


- Якщо нас ця влада не слухає, то хоч би американців повстидалася, - каже майстер Митро.
Але його слова покотилися бруківкою вулиці Ольги Кобилянської , і тільки вона їх слухала. Бо влада глуха!
Будинок №43 єдиний зберіг широкий заїзд до двору. І бруківка там з торцовим дубом. Я не знаю, що то таке. Бо іншого такого у нас нема.
Будинок зведений в кінці ХІХ століття. За окупації Румунією на першому поверсі там було ательє «Мистецька фотографія Гната Крижанівського». Згодом - аптека, яка дивом збереглася до наших днів. Її реставровано і надано вигляду та статусу аптеки-музею.
Будинок облуплений аж до непристойності.

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 30-34, 35-43


- Ганьба цій владі за ці будинки! - вигукнув майстер Митро.
І його підтримали всі перехожі, котрі були тоді на вулиці Ольги Кобилянської.

(Далі буде)

Петро КОБЕВКО
СХОЖІ НОВИНИ:
Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 23-33, 26-28Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 9, 11, 13, 14, 16, 18 (частин ...Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської 2, 8, 10
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"