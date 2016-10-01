Кримінал кидає виклик поліції і буковинцям

[/center]В останні місяці на Буковині спостерігається сплеск криміналу. Поліція не спроможна протидіяти злочинному світу нашого краю. Ті, хто знається на проблемі, вважають, що криміналітет зумисне і цинічно кинув виклик новій поліції та новим її керівникам.
У нас до цього часу вміли домовлятися. І мало коли доходило до грубого порушення закону. Зараз тяжкі злочини вчиняються там, де раніше вони не мали жодного ґрунту.
Особливу тривогу викликають розбійні напади. Уже впродовж кількох місяців у Хотинському районі орудує банда розбійників. Нею вчинено декілька розбійних нападів на оселі людей та грабунки пенсіонерів. І найстрашніше, що бандити вдаються не тільки до погроз, а й до жорстоких побиттів беззахисних людей. На їхньому рахунку - вже дві смерті пенсіонерів.
На Хотинщині сталось друге вбивство за місяць. Обидва злочини схожі, як дві краплі води. Якась банда негідників грабує і вбиває людей у селах району. Здебільшого вибирають старших селян, які мають певні заощадження.
Зокрема, нещодавно у Клішківцях бандити вбили пенсіонера і до півсмерті забили його дружину. З помешкання викрали гроші й прикраси.
А 14 жовтня близько 23-ї години троє бандитів у масках напали на подружжя пенсіонерів у селі Керстенці. Вони вимагали гроші. Били людей. Забрали гроші, золоті прикраси та цифрову апаратуру.63-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні.
Поліція Хотинщини неспроможна протидіяти банді грабіжників.
Днями біля готелю «Буковина» було викрадено підприємця зі Львова Петра Кондрака. Невідомі у камуфляжах схопили чоловіка і вивезли у невідомому напрямку. Ні СБУ, ні поліція, за їхніми інформаціями, не затримували і не заарештовували цього чоловіка. У лікарнях і моргах його також немає.
На останній сесії Чернівецької міської ради депутат Василь Продан оприлюднив інформацію про те, що в місті процвітає гральний бізнес під «дахуванням» («кришуванням» по фєнє - П.К.) місцевої поліції. Він назвав прізвище «поліцаїв», котрі контролюють і наживаються на цьому бізнесі. Більше того, навіть озвучено суми, які з кожного грального закладу передаються «поліцаям». Такса становить 15000 гривень щомісяця.
І ніби в насмішку над владою, такий гральний заклад діє за 50 метрів від міської ради.
Прокурор у той час був на сесії і скромно промовчав. Мовчить мер. Мовчить СБУ.
Кримінал гуляє.
Петро Кобевко
Р.S. 14 жовтня 2016 року президент України Петро Порошенко присвоїв спеціальне звання генерала поліції третього рангу начальнику Головного управління Національної поліції України у Чернівецькій області Сергію Пілігріму. Ми вітаємо, а кримінал потішається.