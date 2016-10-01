ШОКУЮЧА НОВИНА: ТІЛО Русалки ВИКИНУЛО НА БЕРЕГ

Шокуючу знахідку зробили мексиканські рибалки. На муніципальному пляжі вони виявили тіло істоти,яка нагадує міфічну русалку.дивовижна знахідка
Відправившись на ранкову риболовлю місцеві рибалки навіть і не здогадувалися, що їм належить зробити, можливо, одне з найважливіших відкриттів людства. Винесена ранковим прибоєм істота з тілом людини і хвостом риби не подавала жодних ознак життя. Після першого шоку люди викликали поліцію і медиків, які, в свою чергу, передали істоту вченим.русалка зникла
Після чого отримати будь-які коментарі щодо знахідки, її місця розташування і стану виявилося абсолютно неможливим. А на будь-які питання з боку преси отримували жорстку відповідь від військових: «Ніякої русалки і інших неіснуючих істот ніхто в Мексиці не знаходив. Коментарів немає". На щастя, рибалки і роззяви встигли зробити досить багато фотознімків викинутої на берег русалки.Місцевий колорит Карибів
Дивно, але знахідка не викликала шоку у місцевого населення. Навпаки, вони жалкували тільки про те, що не дали тіло істоти морю, як велять їх легенди - «Що вийшло з води, у воді і має знайти спокій ...». До слова, місцевий фольклор наповнений історіями і легендами про русалок і місцеве населення нітрохи не сумнівається в їх існуванні. Навпаки, стверджують, що ці міфічні істоти не раз рятували рибалок від неминучої загибелі. Оскільки сама Мексика має цілу мережу підземних річок і глибоких підземних озер (фіордів), з'єднаних з Карибським морем з одного боку і Тихим Океаном з іншого, русалки можуть спокійно пересуватися по всій території Мексики, ніби по водних магістралей.
Крім цього, на всіх Карибах існування русалок місцеве населення вважає фактом, і ніхто не розуміє, чому вчені і військові так не хочуть ділитися правдою з простими людьми. Ми уважно стежитимемо за історією з русалкою і підключимо всі свої численні зв'язки, щоб дізнатися істину і розповісти її своїм читачам ...Джерело