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Новини
15:34
21 жовтня

Микола Салагор зупинив контрабанду цигарок до Румунії через китайських підприємців

15:27
21 жовтня

Депутати України і Румунії єднаються

14:08
21 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди директором державного коледжу

14:05
21 жовтня

На Буковині обговорили питання співпраці пенсійної служби з соціальними партнерами

13:46
21 жовтня

22 жовтня з 17.30 вмикайте телеканал «Буковина» і дивіться наживо як сила єдності може змінити все!

12:39
21 жовтня

Народні обранці, в тому числі і буковинські, пропонують підняти собі зарплати до 40 тисяч гривень

12:05
21 жовтня

До 9 листопада 2016 року необхідно відзвітувати з податку на прибуток за три квартали

12:04
21 жовтня

З початку року 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

11:36
21 жовтня

Сім'ї інвалідів війни та загиблих військовослужбовців АТО отримуватимуть грошову компенсацію для придбання житла, - Мінсоцполітики

11:30
21 жовтня

Упродовж цієї ночі співробітниками Чернівецької митниці ДФС припинено декілька спроб незаконного переміщення тютюнових виробів

11:25
21 жовтня

ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ - ЗНАЙТИ РОБОТУ, ЯКА ДОЗВОЛИТЬ ЖИТИ БЕЗБІДНО

11:23
21 жовтня

Мирний внесок чернівчан вже сягнув 50 млн. грн.

11:21
21 жовтня

На веб-порталі ДФС є інформація про кожен касовий апарат і його власника

16:01
20 жовтня

Театрали бешкетують, готуючись до відкриття 11 фестивалю комедії "Золоті оплески Буковини"

13:55
20 жовтня

Правоохоронці затрмали буковинця, котрий задушив жінку

12:52
20 жовтня

ДФС Буковини : Оновлено довідники податкових пільг станом на 01.10.16 року

12:51
20 жовтня

Буковинські “забруднювачі повітря” сплатили до казни понад 3,1 млн. грн. екологічного податку

12:50
20 жовтня

Буковинськими податковими міліціонерами вилучено чергову партію цигарок на півтора мільйона гривень

12:40
20 жовтня

На Буковині СБУ попередила контрабанду великої партії цигарок

10:54
20 жовтня

Сплачуєте іпотеку? Скористайтеся податковою знижкою!

10:53
20 жовтня

Оподаткування дивідендів

10:52
20 жовтня

Понад 70 відсотків єдиного податку у Чернівцях сплачують фізособи

10:51
20 жовтня

На Буковині затримали ймовірного порушника кордону

10:38
20 жовтня

Лісівники Буковини інформують про обсяги експорту лісопродукції

16:50
19 жовтня

У Чернівцях найбільше жителів у Першотравневому районі

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Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.
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Що, Де, Коли
21 жовтня о 10.30
Червона зала, ЧНУ імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 відбудеться урочисте відкриття та пленарне засідання III Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє», організаторами якої є економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, Інститут доктора Яна-У.Сандала (Норвегія).
На пленарному засіданні з публічною лекцією виступить Шеремета Павло Михайлович (директор Школи управління Українського католицького університету, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 02 вересня 2014 року)), а також з доповідями - професор Річард Штурн (директор Центру Шумпетера Університету м. Грац (Австрія), директор Інституту д-ра Яна-Урбана Сандала Норвегія), провідні українські науковці із Київа, Одеси, Харкова, Житомира, Чернівців.
21 жовтня о 14:00
У конференц-залі Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради за адресою вул. Героїв Майдану, 7 відбудеться круглий стіл на тему «Права людини та дискримінація в Чернівцях».
Метою круглого столу є обговорення ситуації, яка склалась навколо показу фільму «This is Gay Propaganda: LGBT rights and the war in Ukraine» у мистецькому центрі «Бункер» 18.10.2016, насильницької спроби його зірвати.
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 10.00
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
22 жовтня о 14.00
в сесійній залі Чернівецької Ратуші відбудеться урочиста сесія Чернівецької міської учнівської ради.
23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Микола Салагор зупинив контрабанду цигарок до Румунії через китайських підприємців

Сьогодні, 15:34 / Коментарів: 0
Микола Салагор зупинив контрабанду цигарок до Румунії через китайських підприємцівУ місті Бикеу (Румунія) уже кілька років працюють китайці. Вони спорудили там велику цигаркову фабрику. Цигарки виготовляють, але їх заборонено продавати у країнах ЄС. Китайці знайшли вихід. Через Україну. Завантажені цигарками фури в’їжджають в Україну. Тут же розвертаються і знову їдуть до Румунії. Але уже з українськими документами. Тобто цигарки, виготовлені в Румунії, миттєво стають українськими. І їх уже дозволено продавати в ЄС.
Ця схема довгий час діяла у Закарпатській області. Допоки генерал Москаль не зупинив китайсько-румунську аферу. Тоді ці контрабандисти (бо як їх інакше назвати? - ред.) перекинулися на Буковину. Через наші митниці вирішили поводити оборудки.
Та на заваді їм став генерал митної служби Микола Салагор. Він одразу розгадав схему китайсько-румунських «курців». Недавно дві фури, вщент набиті цигарками, з Бикеу не змогли в’їхати на територію Чернівецької області.
- Ми тут з нашою контрабандою цигарок ведемо непримиримий бій щодня, - говорить генерал Салагор. - А вони ще нам китайських цигарок підкидають. Ці схеми контрабанди на Буковині не пройдуть. Дійсно, дві фури розвернулися і подалися… до Одеської області. Шукатимуть там контрабандних дірок.
Сподіваємося, що одеські митники візьмуть добрий приклад із закарпатських і буковинських. І тоді цей цигарковий бізнес, який підприємливі китайці хотіли провести через Україну, зупиниться раз і назавжди.
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