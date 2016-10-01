На Буковині обговорили питання співпраці пенсійної служби з соціальними партнерами

Про стан виконання угоди про соціальне партнерство у сфері пенсійного забезпечення обговорили на розширеному засіданні колегії при начальнику Головного управління в області за участю голови Чернівецької обласної ради профспілок Володимира Шкварковського, голови Ради Федерації роботодавців Чернівецької області Миколи Бузинського, голови Чернівецької обласної ради ветеранів України Василя Юрійчука, голови Громадської ради при Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Віктора Забідовського та засобів масової інформації.
– У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області діє практика постійного та системного діалогу із соціальними партнерами. Співпраця налагоджена з 2008 року відповідно до тристоронньої угоди між Головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, Чернівецькою обласною радою професійних спілок та Федерації роботодавців Чернівецької області, – зауважив начальник Головного управління Фонду в області Михайло Романів.
Учасники колегії обговорили питання взаємодії органів Пенсійного фонду в Чернівецької області з Федерацією профспілок області та обласним об’єднанням організацій роботодавців щодо проведення заходів, спрямованих на легалізацію заробітної плати та зайнятості населення; інформування про виявленні факти порушення трудових і пенсійних прав застрахованих осіб; роз’яснень норм пенсійного законодавства для застрахованих осіб; обстежень з питань дотримання роботодавцями законодавства про працю.
З метою подолання такого негативного явища, як нелегальна зайнятість, збільшення розмірів заробітної плати, своєчасної і в повному обсязі сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сприяння в реалізації конституційних прав жителів краю на соціальний захист, за результатами колегії схвалили «Звернення обласної тристоронньої Ради з координації діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, Федерації роботодавців Чернівецької області та Чернівецької обласної ради профспілок до керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та громадян працездатного віку».
ЗВЕРНЕННЯ
обласної тристоронньої Ради з координації діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, Федерації роботодавців Чернівецької області та Чернівецької обласної ради профспілок до керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та громадян працездатного віку
________ м.Чернівці
Основна мета пенсійної реформи - досягнення високого рівня справедливості в пенсійному та соціальному забезпеченні, покращення матеріального становища нинішніх та майбутніх пенсіонерів.
Основні передумови збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду України для підвищення розмірів пенсійного забезпечення громадян - ліквідація такого ганебного явище як зарплата «в конвертах» та збільшення розмірів заробітної плати, своєчасна і в повному обсязі сплата внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Обов’язок щодо страхування найманих працівників покладено на роботодавців, які виступають в ролі їх страхувальників і повинні сплачувати до Пенсійного фонду України єдиний соціальний внесок, забезпечуючи таким чином покриття витрат на виплату пенсій теперішнім пенсіонерам і створюючи передумови для гарантованого пенсійного забезпечення працюючих громадян в майбутньому.
Шановні роботодавці!
Вчасна та повна сплата внесків до Пенсійного фонду - це не тільки Ваш прямий обов’язок перед працівниками для отримання ними права на пенсію в майбутньому, а ще й моральний обов'язок перед Вашими і їхніми батьками.
Шановні профспілкові активісти!
Дбайте про підвищення продуктивності праці та рівня мотивації до праці кожного працівника, що є запорукою отримання прибутків, які шляхом колективно-договірного регулювання забезпечать зростання рівня заробітної плати. Посилюйте громадський контроль за створенням безпечних умов праці, своєчасним перерахуванням роботодавцями внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, проведенням атестації робочих місць та реалізацією працівниками права на пенсійне забезпечення.
Шановні буковинці!
Тіньова зарплата – це глухий кут для Вашого соціального захисту сьогодні та майбутньої пенсії. Наполягайте на легалізації Вашої заробітної плати! Скористайтесь правом на оплату лікарняного, гідний відпочинок, гідну пенсію!
Громадяни, які тимчасово не працевлаштовані, або окремі категорії зайнятих осіб, за яких не проводяться відрахування до соціальних фондів, можуть набути страхового стажу шляхом добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.
Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області
Голова Чернівецької обласної ради профспілок Голова Ради Федерації роботодавців Чернівецької області
М.Романів В.Шкварковський М.Бузинський