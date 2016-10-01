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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:08
21 жовтня

Завершено досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди директором державного коледжу

14:05
21 жовтня

На Буковині обговорили питання співпраці пенсійної служби з соціальними партнерами

13:46
21 жовтня

22 жовтня з 17.30 вмикайте телеканал «Буковина» і дивіться наживо як сила єдності може змінити все!

12:39
21 жовтня

Народні обранці, в тому числі і буковинські, пропонують підняти собі зарплати до 40 тисяч гривень

12:05
21 жовтня

До 9 листопада 2016 року необхідно відзвітувати з податку на прибуток за три квартали

12:04
21 жовтня

З початку року 40 чернівчан стали платниками ЄСВ добровільно

11:36
21 жовтня

Сім'ї інвалідів війни та загиблих військовослужбовців АТО отримуватимуть грошову компенсацію для придбання житла, - Мінсоцполітики

11:30
21 жовтня

Упродовж цієї ночі співробітниками Чернівецької митниці ДФС припинено декілька спроб незаконного переміщення тютюнових виробів

11:25
21 жовтня

ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ - ЗНАЙТИ РОБОТУ, ЯКА ДОЗВОЛИТЬ ЖИТИ БЕЗБІДНО

11:23
21 жовтня

Мирний внесок чернівчан вже сягнув 50 млн. грн.

11:21
21 жовтня

На веб-порталі ДФС є інформація про кожен касовий апарат і його власника

16:01
20 жовтня

Театрали бешкетують, готуючись до відкриття 11 фестивалю комедії "Золоті оплески Буковини"

13:55
20 жовтня

Правоохоронці затрмали буковинця, котрий задушив жінку

12:52
20 жовтня

ДФС Буковини : Оновлено довідники податкових пільг станом на 01.10.16 року

12:51
20 жовтня

Буковинські “забруднювачі повітря” сплатили до казни понад 3,1 млн. грн. екологічного податку

12:50
20 жовтня

Буковинськими податковими міліціонерами вилучено чергову партію цигарок на півтора мільйона гривень

12:40
20 жовтня

На Буковині СБУ попередила контрабанду великої партії цигарок

10:54
20 жовтня

Сплачуєте іпотеку? Скористайтеся податковою знижкою!

10:53
20 жовтня

Оподаткування дивідендів

10:52
20 жовтня

Понад 70 відсотків єдиного податку у Чернівцях сплачують фізособи

10:51
20 жовтня

На Буковині затримали ймовірного порушника кордону

10:38
20 жовтня

Лісівники Буковини інформують про обсяги експорту лісопродукції

16:50
19 жовтня

У Чернівцях найбільше жителів у Першотравневому районі

16:48
19 жовтня

Демографічна ситуація в області у січні–серпні 2016 року

16:31
19 жовтня

6 випадків порушення митних правил зафіксовано співробітниками Чернівецької митниці ДФС упродовж доби

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Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.
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Що, Де, Коли
21 жовтня о 10.30
Червона зала, ЧНУ імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 відбудеться урочисте відкриття та пленарне засідання III Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє», організаторами якої є економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, Інститут доктора Яна-У.Сандала (Норвегія).
На пленарному засіданні з публічною лекцією виступить Шеремета Павло Михайлович (директор Школи управління Українського католицького університету, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 02 вересня 2014 року)), а також з доповідями - професор Річард Штурн (директор Центру Шумпетера Університету м. Грац (Австрія), директор Інституту д-ра Яна-Урбана Сандала Норвегія), провідні українські науковці із Київа, Одеси, Харкова, Житомира, Чернівців.
21 жовтня о 14:00
У конференц-залі Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради за адресою вул. Героїв Майдану, 7 відбудеться круглий стіл на тему «Права людини та дискримінація в Чернівцях».
Метою круглого столу є обговорення ситуації, яка склалась навколо показу фільму «This is Gay Propaganda: LGBT rights and the war in Ukraine» у мистецькому центрі «Бункер» 18.10.2016, насильницької спроби його зірвати.
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 10.00
22 жовтня по 1 листопада
ХІ ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДІЇ “ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ”

22 жовтня по 1 листопада
22 жовтня о 14.00
в сесійній залі Чернівецької Ратуші відбудеться урочиста сесія Чернівецької міської учнівської ради.
23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Партнери

На Буковині обговорили питання співпраці пенсійної служби з соціальними партнерами

Сьогодні, 14:05 / Коментарів: 0
Про стан виконання угоди про соціальне партнерство у сфері пенсійного забезпечення обговорили на розширеному засіданні колегії при начальнику Головного управління в області за участю голови Чернівецької обласної ради профспілок Володимира Шкварковського, голови Ради Федерації роботодавців Чернівецької області Миколи Бузинського, голови Чернівецької обласної ради ветеранів України Василя Юрійчука, голови Громадської ради при Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Віктора Забідовського та засобів масової інформації.
– У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області діє практика постійного та системного діалогу із соціальними партнерами. Співпраця налагоджена з 2008 року відповідно до тристоронньої угоди між Головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, Чернівецькою обласною радою професійних спілок та Федерації роботодавців Чернівецької області, – зауважив начальник Головного управління Фонду в області Михайло Романів.
Учасники колегії обговорили питання взаємодії органів Пенсійного фонду в Чернівецької області з Федерацією профспілок області та обласним об’єднанням організацій роботодавців щодо проведення заходів, спрямованих на легалізацію заробітної плати та зайнятості населення; інформування про виявленні факти порушення трудових і пенсійних прав застрахованих осіб; роз’яснень норм пенсійного законодавства для застрахованих осіб; обстежень з питань дотримання роботодавцями законодавства про працю.
З метою подолання такого негативного явища, як нелегальна зайнятість, збільшення розмірів заробітної плати, своєчасної і в повному обсязі сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сприяння в реалізації конституційних прав жителів краю на соціальний захист, за результатами колегії схвалили «Звернення обласної тристоронньої Ради з координації діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, Федерації роботодавців Чернівецької області та Чернівецької обласної ради профспілок до керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та громадян працездатного віку».

ЗВЕРНЕННЯ
обласної тристоронньої Ради з координації діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, Федерації роботодавців Чернівецької області та Чернівецької обласної ради профспілок до керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та громадян працездатного віку

________ м.Чернівці


Основна мета пенсійної реформи - досягнення високого рівня справедливості в пенсійному та соціальному забезпеченні, покращення матеріального становища нинішніх та майбутніх пенсіонерів.
Основні передумови збільшення надходжень до бюджету Пенсійного фонду України для підвищення розмірів пенсійного забезпечення громадян - ліквідація такого ганебного явище як зарплата «в конвертах» та збільшення розмірів заробітної плати, своєчасна і в повному обсязі сплата внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Обов’язок щодо страхування найманих працівників покладено на роботодавців, які виступають в ролі їх страхувальників і повинні сплачувати до Пенсійного фонду України єдиний соціальний внесок, забезпечуючи таким чином покриття витрат на виплату пенсій теперішнім пенсіонерам і створюючи передумови для гарантованого пенсійного забезпечення працюючих громадян в майбутньому.
Шановні роботодавці!
Вчасна та повна сплата внесків до Пенсійного фонду - це не тільки Ваш прямий обов’язок перед працівниками для отримання ними права на пенсію в майбутньому, а ще й моральний обов'язок перед Вашими і їхніми батьками.
Шановні профспілкові активісти!
Дбайте про підвищення продуктивності праці та рівня мотивації до праці кожного працівника, що є запорукою отримання прибутків, які шляхом колективно-договірного регулювання забезпечать зростання рівня заробітної плати. Посилюйте громадський контроль за створенням безпечних умов праці, своєчасним перерахуванням роботодавцями внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, проведенням атестації робочих місць та реалізацією працівниками права на пенсійне забезпечення.
Шановні буковинці!
Тіньова зарплата – це глухий кут для Вашого соціального захисту сьогодні та майбутньої пенсії. Наполягайте на легалізації Вашої заробітної плати! Скористайтесь правом на оплату лікарняного, гідний відпочинок, гідну пенсію!
Громадяни, які тимчасово не працевлаштовані, або окремі категорії зайнятих осіб, за яких не проводяться відрахування до соціальних фондів, можуть набути страхового стажу шляхом добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні.

Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

Голова Чернівецької обласної ради профспілок Голова Ради Федерації роботодавців Чернівецької області
М.Романів В.Шкварковський М.Бузинський
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