Упродовж цієї ночі співробітниками Чернівецької митниці ДФС припинено декілька спроб незаконного переміщення тютюнових виробів

Аби незаконно перемістити через митний кордон України тютюнові вироби громадяни приховували їх навіть на власному тілі.
Вчора пізно ввечері, слідуючи до Румунії у приватних справах, 34-річний громадянин цієї ж країни приховав 80 пачок сигарет марок «KENT» та «Pall Mall» під курткою, приклеївши їх навколо себе клейкою стрічкою. Виявлення стало можливим під час проведення співробітниками Чернівецької митниці ДФС особистого огляду порушника митних правил. Сигарети у кількості 80 пачок вилучено відповідно до складеного за ч.1 ст.483 Митного кодексу України протоколу.
Згодом митники завадили черговій спробі незаконного переміщення тютюнових виробів, прихованих 35-річним водієм однієї з транспортних фірм Румунії в порожнинах верхньої панелі та бокової обшивки кабіни автомобіля. За даним фактом складено протокол про ПМП за ознаками порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 МКУ, - переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в спеціально виготовлених тайниках (конструктивних порожнинах). Сигарети різних марок у кількості 120 пачок разом з сідельним тягачем марки «DAF», вартістю 500 тис. грн., що використовувався для їх переміщення, вилучено.
Близько 4-ої години ранку під час поглибленого огляду вантажівки «MAN» співробітниками митниці виявлено 105 пачок сигарет марок «PALL MALL» та «STYLE». Водій, громадянин Румунії, приховав тютюнові вироби у середині матраца, що знаходився на полиці відпочинку водія.
21.10.2016