21 жовтня о 14:00

Червона зала, ЧНУ імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 відбудеться урочисте відкриття та пленарне засідання III Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє», організаторами якої є економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, Інститут доктора Яна-У.Сандала (Норвегія).

На пленарному засіданні з публічною лекцією виступить Шеремета Павло Михайлович (директор Школи управління Українського католицького університету, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 02 вересня 2014 року)), а також з доповідями - професор Річард Штурн (директор Центру Шумпетера Університету м. Грац (Австрія), директор Інституту д-ра Яна-Урбана Сандала Норвегія), провідні українські науковці із Київа, Одеси, Харкова, Житомира, Чернівців.

У конференц-залі Центру надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради за адресою вул. Героїв Майдану, 7 відбудеться круглий стіл на тему «Права людини та дискримінація в Чернівцях».

Метою круглого столу є обговорення ситуації, яка склалась навколо показу фільму «This is Gay Propaganda: LGBT rights and the war in Ukraine» у мистецькому центрі «Бункер» 18.10.2016, насильницької спроби його зірвати.

в сесійній залі Чернівецької Ратуші відбудеться урочиста сесія Чернівецької міської учнівської ради.

вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".

в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.

