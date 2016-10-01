ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ - ЗНАЙТИ РОБОТУ, ЯКА ДОЗВОЛИТЬ ЖИТИ БЕЗБІДНО

20 жовтня 2016 року в рамках Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю в Чернівецькому обласному центрі зайнятості відбулося засідання круглого столу на тему «Зайнятість - гарантія гідної праці та захисту». В заході взяли участь заступник директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко, заступник директора – начальник відділу організації надання соціальних послуг обласного центру зайнятості Марія Кобєлєва, представники Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Управління Держпраці у Чернівецькій області, Центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді та ради профспілок. Під час засідання, учасники обговорили питання соціальних гарантій зайнятості населення, профспілкового захисту працюючих осіб, малозабезпечених сімей, відповідальності роботодавців за недотримання мінімальних гарантій визначених законодавством України про працю.
Любов Кожолянко відзначила, що значну роль у здобутті гідного життя відіграє робота. Люди, які за певних обставин втратили роботу потребують належного соціального захисту. Держава зобов’язана вживати необхідних заходів для задоволення потреб осіб, які працюють або шукають роботу. А гідна праця забезпечує справедливий заробіток, безпеку на робочому місці та соціальний захист працівників та членів їхніх сімей, сприяє особистому зростанню працюючих та їхній соціальній інтеграції, дає людям свободу висловлювати свої погляди.
«Оскільки для більшості людей у світі відсутність роботи рівнозначна бідності, тому завдання служби зайнятості не тільки підтримати у складній ситуації виплачуючи матеріальну допомогу по безробіттю, але знайти ту роботу, яка дозволить жити безбідно» - наголосила заступник директора обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.
За результатами засідання учасники прийняли рекомендації, згідно яких запропоновано усім сторонам соціального діалогу в межах наданих повноважень вживати усі можливі заходи щодо створення умов для реалізації конституційних прав працівників на працю, професійний розвиток, збереження висококваліфікованих кадрів у всіх галузях економіки регіону та вважати це одним з пріоритетних напрямів своєї роботи. Йшлося також про необхідність інформування роботодавців про підвищення вартості робочої сили, виконання в повному обсязі норм галузевих угод та колективних договорів в частині забезпечення гідних умов і своєчасної оплати праці на підприємствах, установах та організаціях області. Домовлено про проведення спільної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо упередження та недопущення випадків виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців в області.