На веб-порталі ДФС є інформація про кожен касовий апарат і його власника

Електронний сервіс «Інформація про РРО» розміщений на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС (www.sfs.gov.ua) у режимі «Інформація з реєстрів» відкритої частини електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (оновлена версія).
Сервіс можна знайти і у вкладці «Інформація з реєстрів» в меню електронних сервісів на головній сторінці веб-порталу ДФС.
За допомогою сервісу громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість отримати інформацію, чи зареєстрований конкретний реєстратор розрахункових операцій (РРО) в органах ДФС.
Для цього достатньо здійснити пошук за податковим номером, найменуванням платника податків/ПІБ або фіскальним номером РРО, які зазначаються у фіскальному чеку.
Завдяки сервісу можна отримати дані щодо податкового номеру, найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові, фіскального номеру РРО, дати реєстрації РРО, сфери застосування РРО, номеру останньої книги обліку розрахункових операцій (КОРО), зареєстрованої на такий РРО та дати її реєстрації.
Також, користувач сервісу може отримати інформацію щодо РРО, реєстрацію яких скасовано.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ