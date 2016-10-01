19 жовтня 2016 року працівниками Генеральної прокуратури України за оперативного супроводу співробітників Служби Безпеки України, викрито трьох учасників злочинної організованої групи, які вимагали та отримали 200 тис. дол. США за обіцянку в ухваленні виправдувального вироку у справі про замах на вбивство.
«Слідством установлено, що затримані особи, шляхом обману та зловживання довірою планували заволодіти грошовими коштами потерпілого в розмірі 200 тис. доларів США, обіцяючи забезпечити винесення суддями Апеляційного суду Київської області ухвали про скасування обвинувального вироку одного з районних судів області, яким обвинуваченому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 3, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)», - повідомив перший заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук.
У діях затриманих осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство), який є особливо тяжким та карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Вказана операція була проведена у кафе міста Києва, яке шахраї обрали для передачі їм грошових коштів.
За словами першого заступника Генерального прокурора Дмитра Сторожука, під час затримання, крім вказаних коштів, у одного з учасників злочинного угруповання була виявлена зброя та речовина схожа на наркотичний засіб.
Слід зазначити, що учасники організованої групи видавали себе за працівників поліції та прокуратури, хоча насправді жодного відношення до правоохоронних органів не мали.
Досудове розслідування триває, наразі проводяться невідкладні та першочергові слідчі й процесуальні дії.