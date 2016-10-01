Василь Максимюк: «Спадщина Івана Снігура - це національний скарб України»

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Новини
13:55
20 жовтня

Правоохоронці затрмали буковинця, котрий задушив жінку

12:52
20 жовтня

ДФС Буковини : Оновлено довідники податкових пільг станом на 01.10.16 року

12:51
20 жовтня

Буковинські “забруднювачі повітря” сплатили до казни понад 3,1 млн. грн. екологічного податку

12:50
20 жовтня

Буковинськими податковими міліціонерами вилучено чергову партію цигарок на півтора мільйона гривень

12:40
20 жовтня

На Буковині СБУ попередила контрабанду великої партії цигарок

10:54
20 жовтня

Сплачуєте іпотеку? Скористайтеся податковою знижкою!

10:53
20 жовтня

Оподаткування дивідендів

10:52
20 жовтня

Понад 70 відсотків єдиного податку у Чернівцях сплачують фізособи

10:51
20 жовтня

На Буковині затримали ймовірного порушника кордону

10:38
20 жовтня

Лісівники Буковини інформують про обсяги експорту лісопродукції

16:50
19 жовтня

У Чернівцях найбільше жителів у Першотравневому районі

16:48
19 жовтня

Демографічна ситуація в області у січні–серпні 2016 року

16:31
19 жовтня

6 випадків порушення митних правил зафіксовано співробітниками Чернівецької митниці ДФС упродовж доби

15:29
19 жовтня

Нападнику на таксиста загрожує від 5 до 8 років

15:14
19 жовтня

Майстра лісу, який допустив незаконну порубку дерев, визнано винним у службовій недбалості

13:30
19 жовтня

Новий план реформування місцевого самоврядування

13:13
19 жовтня

Відтепер термін "інвалід" замінюється на "особа з інвалідністю"

13:12
19 жовтня

За цифрами боргів – долі десятків людей

13:12
19 жовтня

Грошове забезпечення полонених та членів їх сімей

13:08
19 жовтня

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

13:07
19 жовтня

Неподана декларація може призвести до перевірки

13:06
19 жовтня

Плата за радіозв’язок додала до бюджету 181,1 тис. грн.

13:01
19 жовтня

Кінофестиваль німецького кіно у Чернівцях

12:29
19 жовтня

Буковинець сплутав державну межу з сусідньою

12:05
19 жовтня

Майже половина безробітних, які звернулись до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні – жінки

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Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.
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Що, Де, Коли
20 жовтня о 10.00
В сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться засідання координаційної ради Всеукраїнської громадської
орагнізації "Асоціація працівників дошкільної освіти". До її роботи в нашому місті долучаються 39 учасників з 17 областей України та
представники з 9 районів Чернівецької області.
20 жовтня о 12.00
в міському управлінні освіти (вул. Героїв Майдану, 176, 4-й поверх, бібліотека) відбудеться прес-конференція начальника управління освіти Сергія Мартинюка за участю підприємців, які надають послуги з організації харчування школярів.
Йтиметься про результати харчування школярів у цьому році та завдання, які стоять перед надавачами цих послуг у новому навчальному році.
20 жовтня о 16.00
у каб. 202 відбудеться круглий стіл, присвячений об’єднанню територіальної громади міста Чернівців Чернівецької області з територіальною громадою села Чорнівки Новоселицького району Чернівецької області в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.
21 жовтня о 10.30
Червона зала, ЧНУ імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 відбудеться урочисте відкриття та пленарне засідання III Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє», організаторами якої є економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, Інститут доктора Яна-У.Сандала (Норвегія).
На пленарному засіданні з публічною лекцією виступить Шеремета Павло Михайлович (директор Школи управління Українського католицького університету, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 02 вересня 2014 року)), а також з доповідями - професор Річард Штурн (директор Центру Шумпетера Університету м. Грац (Австрія), директор Інституту д-ра Яна-Урбана Сандала Норвегія), провідні українські науковці із Київа, Одеси, Харкова, Житомира, Чернівців.
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 14.00
в сесійній залі Чернівецької Ратуші відбудеться урочиста сесія Чернівецької міської учнівської ради.
23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Василь Максимюк: «Спадщина Івана Снігура - це національний скарб України»

Сьогодні, 14:08 / Коментарів: 0
Коли помирають видатні особи держави, міста, області, створюється комісія зі збереження спадщини. Її завдання - на віки врятувати для нації прижиттєві шедеври митця, політика чи вченого.
Помер Іван Снігур - художник, Заслужений майстер народної творчості, митець. За життя він створив тисячі картин та виробів з лози. Також Іван Назарович писав неповторні писанки, реставрував шедеври світового мистецтва. А крім цього, збирав старожитності. Його спадок не оцінений. І йому нема ціни. Це - національне багатство. Тому мусить бути збереженим. Бо зараз з`являються різного штибу пройдисвіти, котрі хочуть поживитися добром Івана Снігура.
Шкода, що ми могли і не здійснили мрію Майстра. Це - створення музею Івана Снігура. Я, як багатолітній депутат міської ради, відчуваю сором за те, що за життя Майстра не зумів добитися рішення про створення музею. Не виступив тоді з ініціативою, не наполіг, не переконав наших владців у необхідності такого музею у місті.
У нас було більше 20 років, аби створити можливості для реалізації мрії Івана Снігура. Пече сором перед пам`яттю його. Ще більше соромно, коли усвідомлюєш, що подібний музей зараз ледь жевріє в окупованому Криму. Там у 2008 році один небайдужий чоловік Іван Кузменюк зміг відкрити музей побуту західної України ім. Івана Снігура під Севастополем у селі Чорноріччя. А ми не змогли, не зуміли, не зробили цього.
Не хочу сьогодні шукати винних і називати їх поіменно. Ці люди ніколи не визнають ні своєї вини, ні своєї байдужості, ні свого користолюбства і заздрощів.
Але музей Івана Снігура у Чернівцях мусить бути!
Тому негайно треба створити комісію з вивчення та збереження спадщини Івана Назаровича Снігура. З огляду на те, що все своє майно, твори, зібрані старожитності Іван Назарович заповів своїй дружині Ользі Петрівні, саме вона повинна її очолити.
До складу комісії входитимуть мистецтвознавці, фахівці музейної справи, художники, журналісти, громадські діячі, депутати.
Обов`язково у ній мають бути ті люди, з якими Іван Снігур підтримував тісні стосунки, довіряв їм. Це журналіст Петро Кобевко, науковець Сергій Осачук, художник Іван Балан.
Діяльність робочої комісії слід оперативно висвітлювати у ЗМІ, звітувати про її роботу громаді. У тому числі, й на сесіях Чернівецької міської ради.
Це необхідно для того, аби спільно систематизувати, інвентаризувати, захистити і зберегти великий спадок, який залишив нації Іван Снігур.
Разом з тим, це потрібно для того, аби захистити колекційне зібрання, шедеври, старожитності й мистецькі твори від так званих «родичів», «учнів» та «послідовників», які уже з`явилися і накручують кола довкола спадщини Майстра.
Я маю пропозицію, де можна було би розмістити музей. Але вважаю, що такі ідеї треба розглядати у робочому порядку. Ми уже мали неприємні приклади, коли за життя Іван Снігур пропонував місту всю свою спадщину. Висловив думку під музей віддати приміщення колишнього дитсадка. І буквально за тиждень той дитсадок починав нібито «працювати». Хоча тоді дітей у ньому не було. Головним для заздрісників і дрібних людців було не дозволити Майстру і місту мати музей.
Іншого разу Іван Назарович запропонував віддати під музей занедбану спортивну залу. Коли дізналися про це, відразу знайшлися власники якогось навчального закладу. Спортзалу не відремонтували. Але й музею не віддали.
Подібну заяву я вже виголосив на сесії Чернівецької міської ради. Бо вважаю, що громада міста повинна знати про цю благородну ініціативу. Свідченням цього є одностайна підтримка її колегами-депутатами під час голосування.
За життя ми не зуміли створити музей Івана Снігура. Тож тепер наш обов`язок перед пам`яттю Майстра - його велику мрію втілити в життя після його смерті.
Василь Максимюк, депутат Чернівецької міської ради V, VI, VII скликань
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