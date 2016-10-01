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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:55
20 жовтня

Правоохоронці затрмали буковинця, котрий задушив жінку

12:52
20 жовтня

ДФС Буковини : Оновлено довідники податкових пільг станом на 01.10.16 року

12:51
20 жовтня

Буковинські “забруднювачі повітря” сплатили до казни понад 3,1 млн. грн. екологічного податку

12:50
20 жовтня

Буковинськими податковими міліціонерами вилучено чергову партію цигарок на півтора мільйона гривень

12:40
20 жовтня

На Буковині СБУ попередила контрабанду великої партії цигарок

10:54
20 жовтня

Сплачуєте іпотеку? Скористайтеся податковою знижкою!

10:53
20 жовтня

Оподаткування дивідендів

10:52
20 жовтня

Понад 70 відсотків єдиного податку у Чернівцях сплачують фізособи

10:51
20 жовтня

На Буковині затримали ймовірного порушника кордону

10:38
20 жовтня

Лісівники Буковини інформують про обсяги експорту лісопродукції

16:50
19 жовтня

У Чернівцях найбільше жителів у Першотравневому районі

16:48
19 жовтня

Демографічна ситуація в області у січні–серпні 2016 року

16:31
19 жовтня

6 випадків порушення митних правил зафіксовано співробітниками Чернівецької митниці ДФС упродовж доби

15:29
19 жовтня

Нападнику на таксиста загрожує від 5 до 8 років

15:14
19 жовтня

Майстра лісу, який допустив незаконну порубку дерев, визнано винним у службовій недбалості

13:30
19 жовтня

Новий план реформування місцевого самоврядування

13:13
19 жовтня

Відтепер термін "інвалід" замінюється на "особа з інвалідністю"

13:12
19 жовтня

За цифрами боргів – долі десятків людей

13:12
19 жовтня

Грошове забезпечення полонених та членів їх сімей

13:08
19 жовтня

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

13:07
19 жовтня

Неподана декларація може призвести до перевірки

13:06
19 жовтня

Плата за радіозв’язок додала до бюджету 181,1 тис. грн.

13:01
19 жовтня

Кінофестиваль німецького кіно у Чернівцях

12:29
19 жовтня

Буковинець сплутав державну межу з сусідньою

12:05
19 жовтня

Майже половина безробітних, які звернулись до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні – жінки

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Ігор Буркут, політолог:

БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР? Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.
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Що, Де, Коли
20 жовтня о 10.00
В сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться засідання координаційної ради Всеукраїнської громадської
орагнізації "Асоціація працівників дошкільної освіти". До її роботи в нашому місті долучаються 39 учасників з 17 областей України та
представники з 9 районів Чернівецької області.
20 жовтня о 12.00
в міському управлінні освіти (вул. Героїв Майдану, 176, 4-й поверх, бібліотека) відбудеться прес-конференція начальника управління освіти Сергія Мартинюка за участю підприємців, які надають послуги з організації харчування школярів.
Йтиметься про результати харчування школярів у цьому році та завдання, які стоять перед надавачами цих послуг у новому навчальному році.
20 жовтня о 16.00
у каб. 202 відбудеться круглий стіл, присвячений об’єднанню територіальної громади міста Чернівців Чернівецької області з територіальною громадою села Чорнівки Новоселицького району Чернівецької області в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.
21 жовтня о 10.30
Червона зала, ЧНУ імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 відбудеться урочисте відкриття та пленарне засідання III Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє», організаторами якої є економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, Інститут доктора Яна-У.Сандала (Норвегія).
На пленарному засіданні з публічною лекцією виступить Шеремета Павло Михайлович (директор Школи управління Українського католицького університету, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 02 вересня 2014 року)), а також з доповідями - професор Річард Штурн (директор Центру Шумпетера Університету м. Грац (Австрія), директор Інституту д-ра Яна-Урбана Сандала Норвегія), провідні українські науковці із Київа, Одеси, Харкова, Житомира, Чернівців.
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 14.00
в сесійній залі Чернівецької Ратуші відбудеться урочиста сесія Чернівецької міської учнівської ради.
23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Правоохоронці затрмали буковинця, котрий задушив жінку

Сьогодні, 13:55 / Коментарів: 0
Поліцейські затримали чоловіка, який задушив жінку на сходах церкви у Чернівцях

Ним виявився буковинець, який часто розпивав спиртні напої з померлою жінкою
Оперативники управління кримінальної поліції ГУНП в Чернівецькій області спільно з працівниками Чернівецького відділу поліції ГУНП, завдяки професійним діям розкрили вбивство 59-річної жінки, що сталось по вулиці Руській міста Чернівці.

Нагадаємо, 12 жовтня о 9 годині 30 хвилин на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в місті Чернівці по вулиці Руська лежить невідома жінка без ознак життя.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що померлій жінці 59 років, без постійного місця проживання. В подальшому, проведеним розтином встановили, що смерть жінки настала від механічної асфіксії, внаслідок стискання органів шиї руками.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Завдяки досконалим професійним навичкам поліцейських, в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські злочинця встановили та затримали.

«Ним виявився 41-річний житель одного з районів Чернівецької області, який часто розпивав спиртні напої з померлою жінкою. Так, під час розпиття горілчаних виробів, між останніми виникла суперечка під час якої зловмисник вдарив жінку головою в обличчя, після чого її задушив та втік. Наразі зловмиснику слідчими повідомлено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу – взяття під варту, йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі» - повідомив перший заступник начальника Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області Артем Куцак.
джерело: ЧП
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