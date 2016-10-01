БЛЕФ ЧИ ЯДЕРНИЙ КОШМАР?

Жахливі повідомлення надходять з Москви: там відверто готуються до ядерної війни. Приводять до ладу старі сховища, інструктують громадян про правила поведінки у разі ядерного удару, вчать москвичів ховатися від ядерного вибуху в метро. Засоби масової інформації погрожують світові застосуванням ядерної зброї. Що це - підготовка до найстрашнішої світової війни чи черговий путінський блеф?

Кремль загнав себе у глухий кут

Третій рік поспіль Путін веде "гібридну війну" в Україні, але не може реалізувати тут своїх стратегічних планів. Натомість після окупації росіянами українського Криму на Російську Федерацію накладено міжнародні економічні санкції, які негативно позначаються на її житті. Росіяни вже стали жити удвічі гірше, ніж до кримської авантюри. І зняти санкції Захід обіцяє лише у разі припинення агресії на Донбасі й повернення Криму Україні. А виконання цих вимог означає повну поразку Путіна й втрату ним влади - чого той найбільше боїться.

Щоб відволікти увагу світу від своїх дій в Україні, господар Кремля вліз у сирійську авантюру, але й там отримав тільки нові проблеми. Фактично росіяни захищають прогнилий режим Башара Асада, маскуючи свої дії під "протистояння ісламському тероризму". Спроба нав'язати себе у ролі союзника Заходу в боротьбі проти "Ісламської держави" призвела до протилежного результату: після варварських бомбардувань міста Алеппо західна коаліція вже сприймає росіян як прямих ворогів.

Кожен подальший крок Путіна погіршує ситуацію для нього. Кремль розраховував на перемогу республіканця Трампа на президентських виборах у США, але рейтинг цього кандидата падає. Його суперниця Хіларі Клінтон обіцяє проводити жорстку політику щодо путінського режиму, і це по-справжньому налякало Кремль. Тому він витягнув свій останній козир - ядерну зброю. Путін намагається залякати весь світ примарою ядерної війни, щоб примусити Захід погодитися на серйозні поступки.

Чи підуть росіяни на ядерне самогубство?

Люди старшого покоління добре пам'ятають, як колись СССР готувався до ядерної війни. Існувала система цивільної оборони, що охоплювала величезну країну. Всіх - від старого до малого - вчили, як вижити у момент ядерного вибуху. У 50-х рр. у школі нас тренували миттєво ховатися під партами і захищатися від альфа-випромінювання за допомогою зошитів. Вчили хутко надягати протигази, навчали правилам поведінки у бомбосховищі.

Ці знання довелося поглиблювати й потім - в університеті та на роботі. Проте з кожним роком у подібних навчаннях з'являлося все більше формалізму. Нарешті населенню СССР влада пояснила, що переможців у ядерній війні бути не може в принципі: у разі застосування такої зброї життя на планеті буде знищене повністю. Отож небезпідставно чимало студентів підписували свої зошити з цивільної оборони "ГрОб" (скорочення від російських слів "Гражданская Оборона").

З тих часів до сьогодні дієвих способів вижити у пеклі ядерної війни людство так і не винайшло. То чому російське керівництво нині погрожує світові застосувати пекельну зброю? Варіантів відповіді на це питання небагато: або Кремль геть здурів, або ж блефує. Навіть якщо у Путіна в черепній коробці сталося щось катастрофічне, один він не зможе запустити ядерні ракети на США. А підлеглі йому генерали й офіцери навряд чи мають бажання масово скінчити життя самогубством. Вони можуть зупинити безумство верховного головнокомандувача.

Але в Росії є ще багато людей, зазомбованих пропагандою. Нині вони радісно верещать про те, що належать до "народу-переможця", який "покаже клятим пендосам кузькіну мать". Американці ж спокійно пояснюють крикунам, що у разі російської агресії не збираються застосовувати ядерну зброю проти РФ. У них є можливість швидко вивести з ладу всю електроніку в Росії, в результаті чого ця країна буде відкинута у середньовіччя. За підрахунками іноземних військових експертів, російсько-американська війна завершиться за 10-20 днів цілковитою поразкою Росії й окупацією її території військами НАТО.

Фахівці вважають, що російська ракетно-ядерна зброя нині перебуває у жалюгідному стані: вона давно не оновлювалася, тож багато систем повністю вийшли з ладу. Досить подивитися на загальний стан збройних сил цієї держави, щоб зрозуміти, наскільки там все прогнило. Зараз у Середземне море прямує єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнецов" і найкращий у їхньому флоті ракетний крейсер "Петро Великий". Їх фактично тягнуть буксирами - силові установки цих кораблів перебувають у критичному стані. Наскільки вони боєздатні, можна лише здогадуватися...

Війна нервів

Напруга у світі зростає. Кремль намагається форсувати події. Адже у листопаді в США відбудуться вибори, результат яких для Путіна обіцяє бути несприятливим. Новий американський президент вступить на посаду на початку 2017 р., до цього ж росіяни намагатимуться добитися поступок від Барака Обами, який хоче увійти в історію як миротворець. А також примусити західноєвропейців погодитися з путінським варіантом замирення на Донбасі. Правда, тут у них виходить прокол за проколом. Несподівано для Москви Парламентська Асамблея Ради Європи у своїх документах вперше використала термін "російська агресія" на Донбасі й не поновила РФ у своїх лавах. А в рамках Мінської угоди Росію відкрито звинуватили у порушенні умов відведення військ, що створює для неї серйозні проблеми.

Слід сподіватися, що у цій ситуації Путін вдаватиметься до нових провокацій. Він вже веде неоголошену "гібридну війну" проти Заходу і намагатиметься псувати нерви всім, хто не погоджується з його диктатом. А людство продовжить залякувати жахливою перспективою ядерної війни. Хочеться вірити, що такий шантаж спрацює проти самого агресора. Світові лідери повинні зрозуміти, що політиків, подібних до кремлівського карлика, необхідно зупиняти вчасно. Інакше вони зайдуть дуже далеко і створять небезпеку всьому світові. Найближчі місяці обіцяють бути складними, необхідні міцні нерви, щоб пережити нові випробування.

