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Новини
10:54
20 жовтня

Сплачуєте іпотеку? Скористайтеся податковою знижкою!

10:53
20 жовтня

Оподаткування дивідендів

10:52
20 жовтня

Понад 70 відсотків єдиного податку у Чернівцях сплачують фізособи

10:51
20 жовтня

На Буковині затримали ймовірного порушника кордону

10:38
20 жовтня

Лісівники Буковини інформують про обсяги експорту лісопродукції

16:50
19 жовтня

У Чернівцях найбільше жителів у Першотравневому районі

16:48
19 жовтня

Демографічна ситуація в області у січні–серпні 2016 року

16:31
19 жовтня

6 випадків порушення митних правил зафіксовано співробітниками Чернівецької митниці ДФС упродовж доби

15:29
19 жовтня

Нападнику на таксиста загрожує від 5 до 8 років

15:14
19 жовтня

Майстра лісу, який допустив незаконну порубку дерев, визнано винним у службовій недбалості

13:30
19 жовтня

Новий план реформування місцевого самоврядування

13:13
19 жовтня

Відтепер термін "інвалід" замінюється на "особа з інвалідністю"

13:12
19 жовтня

За цифрами боргів – долі десятків людей

13:12
19 жовтня

Грошове забезпечення полонених та членів їх сімей

13:08
19 жовтня

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

13:07
19 жовтня

Неподана декларація може призвести до перевірки

13:06
19 жовтня

Плата за радіозв’язок додала до бюджету 181,1 тис. грн.

13:01
19 жовтня

Кінофестиваль німецького кіно у Чернівцях

12:29
19 жовтня

Буковинець сплутав державну межу з сусідньою

12:05
19 жовтня

Майже половина безробітних, які звернулись до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні – жінки

10:59
19 жовтня

До повідомлення про прийняття працівника на роботу можна внести зміни

10:54
19 жовтня

На повернений товар розрахунок коригування до податкової накладної не складається

10:54
19 жовтня

Чернівецькі експортери сплатили до бюджету 700 тисяч пені

10:50
19 жовтня

Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію двох рішень міської ради

10:49
19 жовтня

На Вижниччині відкрили новий ФАП

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГО МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
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Що, Де, Коли
20 жовтня о 10.00
В сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться засідання координаційної ради Всеукраїнської громадської
орагнізації "Асоціація працівників дошкільної освіти". До її роботи в нашому місті долучаються 39 учасників з 17 областей України та
представники з 9 районів Чернівецької області.
20 жовтня о 12.00
в міському управлінні освіти (вул. Героїв Майдану, 176, 4-й поверх, бібліотека) відбудеться прес-конференція начальника управління освіти Сергія Мартинюка за участю підприємців, які надають послуги з організації харчування школярів.
Йтиметься про результати харчування школярів у цьому році та завдання, які стоять перед надавачами цих послуг у новому навчальному році.
20 жовтня о 16.00
у каб. 202 відбудеться круглий стіл, присвячений об’єднанню територіальної громади міста Чернівців Чернівецької області з територіальною громадою села Чорнівки Новоселицького району Чернівецької області в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.
21 жовтня о 10.30
Червона зала, ЧНУ імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 відбудеться урочисте відкриття та пленарне засідання III Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє», організаторами якої є економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, Інститут доктора Яна-У.Сандала (Норвегія).
На пленарному засіданні з публічною лекцією виступить Шеремета Павло Михайлович (директор Школи управління Українського католицького університету, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 02 вересня 2014 року)), а також з доповідями - професор Річард Штурн (директор Центру Шумпетера Університету м. Грац (Австрія), директор Інституту д-ра Яна-Урбана Сандала Норвегія), провідні українські науковці із Київа, Одеси, Харкова, Житомира, Чернівців.
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 14.00
в сесійній залі Чернівецької Ратуші відбудеться урочиста сесія Чернівецької міської учнівської ради.
23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Лісівники Буковини інформують про обсяги експорту лісопродукції

Сьогодні, 10:38 / Коментарів: 0
За останні 7 місяців 2016 року підприємствами Чернівецького обласного управління лісомисливського господарства експортовано 21,7 тис. кубометрів вироблених пиломатеріалів.
За відповідний період минулого року цифра становила 15,0 тис. кубометрів.
Не обробленої деревини (дрова паливні) експортовано обсягом 49,5 тис. кубометрів – у 2016 році, а у відповідний період 2015 року – 145,1 тис. кубометрів.
Загалом цього року переробку круглого лісу збільшено на 18,0 тис. кубометрів, і становить 77,9 тис. кубометрів. У минулому році цифра становила 59,9 тис. кубометрів.
Загальна вартість експортованої у цьому році продукції становить 4055,91 тис. доларів США.
Зазначимо, згідно мораторію на вивіз круглого лісу, лісогосподарські підприємства Чернівецького обласного управління лісомисливського господарстваекспортуютьлишелісоматеріали-необроблені (дрова паливні), які не малипопиту на внутрішньому ринку, та пилянупродукцію.
В першу чергу, ми дбаємо про забезпечення деревиною місцевихпідприємців-деревообробників та населенняБуковини.
Управліннямпостійно проводиться робота зізбільшеннявипускупиляноїпродукції та зменшеннюекспортунеобробленихлісоматеріалів.
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