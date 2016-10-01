Чи стане Білецький новим Тягнибоком

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:50
19 жовтня

У Чернівцях найбільше жителів у Першотравневому районі

16:48
19 жовтня

Демографічна ситуація в області у січні–серпні 2016 року

16:31
19 жовтня

6 випадків порушення митних правил зафіксовано співробітниками Чернівецької митниці ДФС упродовж доби

15:29
19 жовтня

Нападнику на таксиста загрожує від 5 до 8 років

15:14
19 жовтня

Майстра лісу, який допустив незаконну порубку дерев, визнано винним у службовій недбалості

13:30
19 жовтня

Новий план реформування місцевого самоврядування

13:13
19 жовтня

Відтепер термін "інвалід" замінюється на "особа з інвалідністю"

13:12
19 жовтня

За цифрами боргів – долі десятків людей

13:12
19 жовтня

Грошове забезпечення полонених та членів їх сімей

13:08
19 жовтня

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

13:07
19 жовтня

Неподана декларація може призвести до перевірки

13:06
19 жовтня

Плата за радіозв’язок додала до бюджету 181,1 тис. грн.

13:01
19 жовтня

Кінофестиваль німецького кіно у Чернівцях

12:29
19 жовтня

Буковинець сплутав державну межу з сусідньою

12:05
19 жовтня

Майже половина безробітних, які звернулись до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні – жінки

10:59
19 жовтня

До повідомлення про прийняття працівника на роботу можна внести зміни

10:54
19 жовтня

На повернений товар розрахунок коригування до податкової накладної не складається

10:54
19 жовтня

Чернівецькі експортери сплатили до бюджету 700 тисяч пені

10:50
19 жовтня

Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію двох рішень міської ради

10:49
19 жовтня

На Вижниччині відкрили новий ФАП

16:19
18 жовтня

На Буковині СБУ попередила вербування місцевих мешканців до незаконних збройних формувань на Сході

15:22
18 жовтня

На Буковині дрова отримали 83 учасника АТО

14:59
18 жовтня

За правовою допомогою звертайтесь до громадської приймальні управління юстиції у Чернівцях

12:36
18 жовтня

Підприємці, які використовують воду для благоустрою, податок не сплачують

12:35
18 жовтня

Доходи, виплачені підприємцям, відображаються у формі 1ДФ

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГО МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
Вакансии
Загрузка…
работа в запорожье
работа в донецке
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Вбито ватажка бойовиків "Моторолу". Версії вбивстваЧернівчани хочуть, аби з Центральної площі прибрали хре ...Чиновник з Хотинської РДА - громадянин РумуніїІван Рибак: «Мені керувати ніколи. Бо треба працювати»У Чернівецькій області з 1 вересня 2016 року розпочали ...Що чекає Україну і Росію - пророцтва Афонських старцівНа алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витр ...Буковинський боксер виграв чемпіонат УкраїниМаксим Бурбак: Фірташ знайшов останній прихисток у Черн ...Чернівці облупилися і вже валятьсяРозбій у Керстенцях. Хотинська банда проти хотинської п ...В Чернівцях патрульний розбив скло через відмову водія ...У Чернівцях 57 безробітних залучать до оформлення субси ...У Чернівцях відбудеться фестиваль "Осінь весільна"Сьогодні частина Чернівців буде без води
Що, Де, Коли
20 жовтня о 10.00
В сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться засідання координаційної ради Всеукраїнської громадської
орагнізації "Асоціація працівників дошкільної освіти". До її роботи в нашому місті долучаються 39 учасників з 17 областей України та
представники з 9 районів Чернівецької області.
20 жовтня о 12.00
в міському управлінні освіти (вул. Героїв Майдану, 176, 4-й поверх, бібліотека) відбудеться прес-конференція начальника управління освіти Сергія Мартинюка за участю підприємців, які надають послуги з організації харчування школярів.
Йтиметься про результати харчування школярів у цьому році та завдання, які стоять перед надавачами цих послуг у новому навчальному році.
20 жовтня о 16.00
у каб. 202 відбудеться круглий стіл, присвячений об’єднанню територіальної громади міста Чернівців Чернівецької області з територіальною громадою села Чорнівки Новоселицького району Чернівецької області в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.
21 жовтня о 10.30
Червона зала, ЧНУ імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 відбудеться урочисте відкриття та пленарне засідання III Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє», організаторами якої є економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, Інститут доктора Яна-У.Сандала (Норвегія).
На пленарному засіданні з публічною лекцією виступить Шеремета Павло Михайлович (директор Школи управління Українського католицького університету, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 02 вересня 2014 року)), а також з доповідями - професор Річард Штурн (директор Центру Шумпетера Університету м. Грац (Австрія), директор Інституту д-ра Яна-Урбана Сандала Норвегія), провідні українські науковці із Київа, Одеси, Харкова, Житомира, Чернівців.
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 14.00
в сесійній залі Чернівецької Ратуші відбудеться урочиста сесія Чернівецької міської учнівської ради.
23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Жовтень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

Чи стане Білецький новим Тягнибоком

Вчора, 22:51 / Коментарів: 0
Чи стане Білецький новим ТягнибокомНа правому фланзі української політики розпочалось нове перегрупування сил

Потужна праворадикальна партія, яка прямо чи приховано виступає з позицій етнічного націоналізму та є носієм авторитарних тенденцій, довгий час була примарою української політики. Такої партії не було, але політики могли лякати нею громадян, а політологи аналізували віртуально-можливі перспективи такої політичної сили.

Надії та розчарування правих

Під час правління президента Віктора Ющенка було модним цитувати політолога Андреаса Умланда, який казав, що Україна є єдиною серед країн Центральної та Східної Європи, яка не має у своєму парламенті праворадикальної фракції. Однак потім така фракція з’явилась.

Підйом популярності Всеукраїнського об’єднання Свобода почався навесні 2009 року. 15 березня 2009 року відбулись позачергові вибори до Тернопільської обласної ради. Вибори були призначені Верховною Радою через недієвість попереднього складу облради. На цих виборах несподівано перемогла "Свобода", яку підтримали 34% виборців.

Потім у 2010-2012 роках ВО "Свобода" значно посилила свої позиції на хвилі опору режиму Віктора Януковича. Янукович та його оточення фактично проводили політику російського націоналізму, що було трохи дивно для керівництва такої держави як Україна.

Після непоганого виступу на місцевих виборах восени 2010 року, "свободівці" впритул підійшли до можливості створення своєї фракції у Верховній Раді.

28 жовтня 2012 року в Україні відбулись парламентські вибори. На піку розчарувань діяльністю великих "патріотичних" партій Свобода частково забрала їхній електорат, отримавши сенсаційні 10 % підтримки.

На початку Революції Гідності "Свобода" була однією з трьох головних опозиційних сил і було логічно очікувати, що після повалення Януковича саме "свободівці" стануть владою. Однак саме після Євромайдану почався занепад популярності цієї політичної сили.

Під час Євромайдану спалахнула нова політична зірка правих сил, якою став дуже міфологізований "Правий сектор" (ПС). Лідера правосеків Дмитра Яроша певний час розглядали як можливого конкурента Олегу Тягнибоку. Однак успіх правосеків виявився ще більш швидкоплинним, ніж у "свободівців".

ПС так і не став впливовою політичною силою, залишившись на маргінесі суспільного життя. Тобто бренд був, але конвертувати його у щось більш вагоме Ярошу не вдалось.

Після невдач цих двох проектів виникли умови для появи нової політичної сили, яка виступала б на правому політичному фланзі, використовуючи радикальну та мілітаристську риторику.

Покрова і партія

Отже 14 жовтня, у свято Покрова, коли Україна відзначає День захисника, представники цивільного корпусу "Азов" створили політичну партію "Національний корпус".

Головою партії був обраний народний депутат, колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький. Термін його повноважень становить чотири роки.

До цього повідомлялось, що ініціативну групу нової політичної партії складають члени громадської організації "Цивільний корпус "Азов", ветерани полку "Азов" Національної гвардії та волонтери.

Новостворена партія "Національний корпус" спробує зайняти начебто вільне місце праворадикальної політичної сили, яка не просто існуватиме, а претендуватиме на успіх у політичній боротьбі.

У програмі партії "Національний корпус" йдеться про необхідність відновлення ядерного потенціалу України, націоналізацію стратегічних підприємств, легалізацію вогнепальної зброї, створення Українського іноземного легіону, створення "Балто-Чорноморського союзу", необхідність заміни позбавлення волі суспільно корисними роботами, а також відновлення смертної кари.

Цікаво, що президенту країни пропонується надати повноваження і відповідальність Верховного головнокомандувача і голови уряду.

Бачимо, що затверджена програма партії Білецького представляє собою суміш типових правих політичних тез з деяким вкрапленням лівацьких гасел. Так, на перший погляд, все відповідає одне одному, якщо не побачити дивну для правих партій тез про необхідність націоналізації стратегічних підприємств. Це суто соціалістичне гасло. Воно, звісно, може викликати захоплення у тих, хто не може дивитись на прізвища олігархів, але контрастує з іншими програмними тезами партії.

Президента "азовці" бачать майже диктатором, який одноосібно керує державою, урядом, армією.

Цікава ідея про Балто-Чорноморський союз зараз є фантастикою. Можливо, на початку дев’яностих років вона мала певну перспективу, однак зараз країни Балтії вже чітко визначились з власними проамериканськими пріоритетами і можуть рухатись далі без української підтримки.

У Білорусі панує проросійський режим Олександра Лукашенка, до повалення якого будь-які думки про Балто-Чорноморську вісь є беззмістовними. На загал, виникає враження, що зараз крім України мало кому цікаві розмови про цей міфічний міждержавний союз.

Гасла про легалізацію вогнепальної зброї та відновлення смертної кари добре відповідають радикальному іміджу прибічників Білецького та авторитарним очікуванням щодо нього самого.

Заявка на вакантне місце українських правих зроблена. Однак попередній досвід української політичної боротьби показує, що амбітні та агресивні проекти часто-густо поступаються більш аморфним в ідейному плані об’єднанням.

В українських умовах велику роль грає адміністративний ресурс, а з ним у партії "Національний корпус" не все добре. Тому зараз передчасно говорити, що партія Білецького зможе повторити хоча б успіх Тягнибока, не кажучи вже про щось більш вагоме на загальнодержавному рівні.

ЮРІЙ КОРОГОДСЬКИЙ

Джерело
СХОЖІ НОВИНИ:
АЗОВСЬКИЙ РУХ ПОПОВНИВСЯ ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС»Від Ющенка пішла найвідданіша соратниця«Зелені» підуть на вибори самостійноВ Україні зареєстрували 190-у партію"Наша Україна" та "Народна самооборона" - політичні мерці
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"