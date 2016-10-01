"Батьківщина" намагається зірвати процес об'єднання територіальних громад

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток. Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.
У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.
Ігор Буркут, політолог:
МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
В сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться засідання координаційної ради Всеукраїнської громадської орагнізації "Асоціація працівників дошкільної освіти". До її роботи в нашому місті долучаються 39 учасників з 17 областей України та представники з 9 районів Чернівецької області.
в міському управлінні освіти (вул. Героїв Майдану, 176, 4-й поверх, бібліотека) відбудеться прес-конференція начальника управління освіти Сергія Мартинюка за участю підприємців, які надають послуги з організації харчування школярів. Йтиметься про результати харчування школярів у цьому році та завдання, які стоять перед надавачами цих послуг у новому навчальному році.
у каб. 202 відбудеться круглий стіл, присвячений об’єднанню територіальної громади міста Чернівців Чернівецької області з територіальною громадою села Чорнівки Новоселицького району Чернівецької області в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.
Червона зала, ЧНУ імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 відбудеться урочисте відкриття та пленарне засідання III Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє»,організаторами якої є економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, Інститут доктора Яна-У.Сандала (Норвегія). На пленарному засіданні з публічною лекцією виступить Шеремета Павло Михайлович (директор Школи управління Українського католицького університету, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 02 вересня 2014 року)), а також з доповідями - професор Річард Штурн (директор Центру Шумпетера Університету м. Грац (Австрія), директор Інституту д-ра Яна-Урбана Сандала Норвегія), провідні українські науковці із Київа, Одеси, Харкова, Житомира, Чернівців.
"Батьківщина" намагається зірвати процес об'єднання територіальних громад
Сьогодні, 20:28 / Коментарів: 0
Керівництво політичної партії "Батьківщина" всіляко намагається зірвати процес децентралізації влади і перешкоджає об'єднанню територіальних громад.
Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.
"Вбачаємо, що фракція "Батьківщина" робить все для того, щоб зірвати процес об'єднання територіальних громад і процес децентралізації влади в країні, які було розпочато Урядом Яценюка", - повідомив він.
Бурбак відзначив, що минулого року, коли Уряд Яценюка починав впроваджувати субсидії, ця політична сила також всіляко намагалась дискредитувати систему субсидій.
"Це повторення минулорічної практики, коли на численних ток-шоу, круглих столах по областях України, на зустрічах з аграріями, з мешканцями маленьких містечок і сіл, розказують що система субсидій не запрацює, що це все погано. Натомість система субсидій працює, гроші передбачені і в цьому році і на наступний", - наголосив Бурбак.
"Тепер поширюються заяви стосовно продажу землі, невідповідні заяви щодо тарифних війн, фейки стосовно заохочення деяких місцевих рад щодо укладання особливих угод з кабінетом міністрів. Цим поширюється хаос", - підкреслив керівник фракції "Народний фронт".
"Хочу нагадати як колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко підписувала Меморандум з МВФ, яким було передбачено розкриття і продаж ринку землі, укладання 2009 року кабальних газових угод. Люди все добре пам'ятають", - нагадав Бурбак.
Він також відзначив, що одну з подібних "страшилок" "Батьківщини" щодо продажу землі парламент успішно розвіяв минулого пленарного тижня, продовживши мораторій на продаж землі.