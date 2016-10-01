Україна вийшла на перше місце у світі за експортом дров!

Що, Де, Коли

В сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться засідання координаційної ради Всеукраїнської громадської

орагнізації "Асоціація працівників дошкільної освіти". До її роботи в нашому місті долучаються 39 учасників з 17 областей України та

представники з 9 районів Чернівецької області.



в міському управлінні освіти (вул. Героїв Майдану, 176, 4-й поверх, бібліотека) відбудеться прес-конференція начальника управління освіти Сергія Мартинюка за участю підприємців, які надають послуги з організації харчування школярів.

Йтиметься про результати харчування школярів у цьому році та завдання, які стоять перед надавачами цих послуг у новому навчальному році.

у каб. 202 відбудеться круглий стіл, присвячений об’єднанню територіальної громади міста Чернівців Чернівецької області з територіальною громадою села Чорнівки Новоселицького району Чернівецької області в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.

Червона зала, ЧНУ імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 відбудеться урочисте відкриття та пленарне засідання III Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє», організаторами якої є економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, Інститут доктора Яна-У.Сандала (Норвегія).

На пленарному засіданні з публічною лекцією виступить Шеремета Павло Михайлович (директор Школи управління Українського католицького університету, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 02 вересня 2014 року)), а також з доповідями - професор Річард Штурн (директор Центру Шумпетера Університету м. Грац (Австрія), директор Інституту д-ра Яна-Урбана Сандала Норвегія), провідні українські науковці із Київа, Одеси, Харкова, Житомира, Чернівців.

в сесійній залі Чернівецької Ратуші відбудеться урочиста сесія Чернівецької міської учнівської ради.

вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".

в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.

На розгляд, зокрема, виносяться питання: