Україна вийшла на перше місце у світі за експортом дров!

Так, саме дров. Бо в Україні діє заборона на експорт лісу-кругляка і за документами всі ці тисячі вагони везуть в Європу не ліс –кругляк, а саме саме дрова.
Масштаби нелегальної вирубки колосальні! Поїзди з «дровами» тисячами чекають своєї черги, щоб відправитися в Європу, утворюючи затори на вокзалах.
Більше 2 років суспільство чинить опір знищенню українських лісів: було багато акцій протесту,
багато викриттів у ЗМІ,
мільйони українців обурюються в соціальних мережах,
а прогресу – НУЛЬ!
Банда «по-новому» тільки нарощує обсяги вивозу лісу-кругляку за кордон і плювати на всіх нас та банда хотіла!
Але ми знайшли єдине вирішення цієї проблеми – нам необхідно домогтися від МВФ припинення кредитування України до тих пір, поки питання контрабанди українського лісу не буде закрито і до тих пір, поки за ґратами не опиняться всі чиновники митниці, які пропускали поїзда з “дровами” в Європу. Офіс МВФ в Україні знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз 5.
28 жовтня (п’ятниця) о 16:00 перекриваємо проїзд по Кловському узвозу напроти висотного будинку в якому знаходиться офіс МВФ і вимагаємо зустрічі з представником МВФ.
Якщо представник МВФ спуститися до нас, то висуваємо наші вимоги і вимагаємо не давати “нашiй владi” новий кредит до тих пір, поки не будуть заарештовані всі чиновники, які причетні до контрабандного вивезення лісу до Європи. Ці вимоги стосуються не стільки самого лісу, скільки боротьби з корупцією в Україні, адже:
без підтримки з боку Генерального прокурора України цю “лавочку” давно б прикрили,
журналісти раніше заявляли, що ниточки керування “лісовою мафією” ведуть до Яценюка. http://una-unso.com/korysno-znaty/hto-bere-uchast-u-najvazhlyvishyh-naradah-prezydenta.html
А тепер уявіть, що якщо банда «по-новому» так нахабно, цинічно і відкрито “барижит” українським лісом, хоча це і викликає такий резонанс у суспільстві, то уявіть скільки банда “заробляє” у секторах, які знаходяться у відносній “тіні”?
Банді «по-новому» важко “працювати з лісом” тому, що його транспортування неможливо зробити невидимим для очей громадськості, а тепер уявіть, що діється в структурі держпідприємств, де їх злочинні схеми не такі публічні, як з лісом!
Та там такий дерибан, що гроші вантажівками вивозять. Навіть Пашинському вистачило на золотий швейцарський годинник за 0,3 млн. гривень.
Немає у нас ніяких інших важелів тиску на банду, крім МВФ!
Організаторів немає! Спонсорів у акції теж немає. Тому у кого є можливість створюємо плакати і роздруковуємо фотографії зі сценами вирубки і транспортування лісу. Покришки приносити не треба. Це мирна акція! Блокування проїзду триватиме всього 2 години. Ви не з Києва? Підтримайте акцію інформаційно, щоб до 28 жовтня ми встигли зібрати десятки тисяч протестувальників – тисніть по кнопках соціальних мереж!Джерело