Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток. Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.
У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.
Ігор Буркут, політолог:
МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
В сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться засідання координаційної ради Всеукраїнської громадської орагнізації "Асоціація працівників дошкільної освіти". До її роботи в нашому місті долучаються 39 учасників з 17 областей України та представники з 9 районів Чернівецької області.
в міському управлінні освіти (вул. Героїв Майдану, 176, 4-й поверх, бібліотека) відбудеться прес-конференція начальника управління освіти Сергія Мартинюка за участю підприємців, які надають послуги з організації харчування школярів. Йтиметься про результати харчування школярів у цьому році та завдання, які стоять перед надавачами цих послуг у новому навчальному році.
у каб. 202 відбудеться круглий стіл, присвячений об’єднанню територіальної громади міста Чернівців Чернівецької області з територіальною громадою села Чорнівки Новоселицького району Чернівецької області в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.
Червона зала, ЧНУ імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 відбудеться урочисте відкриття та пленарне засідання III Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє»,організаторами якої є економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, Інститут доктора Яна-У.Сандала (Норвегія). На пленарному засіданні з публічною лекцією виступить Шеремета Павло Михайлович (директор Школи управління Українського католицького університету, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 02 вересня 2014 року)), а також з доповідями - професор Річард Штурн (директор Центру Шумпетера Університету м. Грац (Австрія), директор Інституту д-ра Яна-Урбана Сандала Норвегія), провідні українські науковці із Київа, Одеси, Харкова, Житомира, Чернівців.
Не страшні нам російські воші. А страшні нам українські гниди
Сьогодні, 19:11 / Коментарів: 0
Кому війна, а кому "мать родна" - це вже не смішно ні разу.
Поки наші хлопці воюють і гинуть, в центрі столиці воюючої України українські гниди знімають "сєріальчік".
Ну і хер з ними, нехай знімають.
А весь "цимус" в тому, "український партнер телеканалу "Інтер" , компанія FILM.UA. знімає дію "свого серіалу" із номерними знаками Російської Федерації.
Ну і хер з ним. Можна і криваву копієчку з Москви отримати - грошенята не пахнуть.
Але використовуються номери із "регіону 92" .
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lirnyksashko Сашко Лірник За шмат гнилої ковбаси...Українські гниди
Сьогодні о 16:354547448 Не так страшні московські воші, як українські гниди! (с)
Кому війна, а кому "мать родна" - це вже не смішно ні разу.
Поки наші хлопці воюють і гинуть, в центрі столиці воюючої України українські гниди знімають "сєріальчік".
Ну і хер з ними, нехай знімають.
А весь "цимус" в тому, "український партнер телеканалу "Інтер" , компанія FILM.UA. знімає дію "свого серіалу" із номерними знаками Російської Федерації.
Ну і хер з ним. Можна і криваву копієчку з Москви отримати - грошенята не пахнуть.
Але використовуються номери із "регіону 92" .
Ось сьогоднішнє фото.
. Якщо хто не знає, то 92 - це окупований "российский" Крим.
Непогано, правда? В Києві.
Я помиляюся, чи наші владні органи заявляли протести до компанії Кока-Кола і інших, які сором'язливо малювали карту України без Криму? Дипломати наші надриваються на різних самітах, щоб не визнавали анексію півострова, Президент оголошує РФ агресором, і т. д.. Шо я вам розказую- самі добре все розумієте.
Не розумію лиш одного - чому ця курвівська компанія і ці "прости Господи" - кіношники до цих пір гуляють на свободі ?
У нас демократія? Але демократія не має нічого спільного із дебілізмом виконавців і імпотенцією влади.
Залишилося тільки привезти в Київ труп Мотороли, виставити його в Палаці Україна і йти всім цим покидькам цьомати його і робити пряме включення на каналі свого партнера.
Геройське СБУ ловить шпигунів і сепаратистів по таємним резиденціям і схронам, а гниди тут в Києві працюють відкрито і роблять вигляд що не розуміють про що мова.
Та ще й агресивно бикують, покидьки: "А в чьом ваши проблєми?"., " У нас болєє ширє міровозрєніє чєм у вас!"
Це ніби в 1942 році під кремлем прогулювалися б Гімлер під ручку з Герінгом, а доктор Гебельс їх би фільмував для "Völkischer Beobachter"
Викликана поліція сором'язливо порадила заклеїти номер і продовжувати зйомку.
Галльоу!!!! Та якщо я начеплю фальшивий номер на автівку, то мене скрутять і машину відберуть. І це без всяких окупаційних витребеньок про "руссскій Крим".
Для чого тоді ці жертви, на які йде український народ, захищаючи свою державу?
Щоб дегенерати відробляли окупаційні срібляники?
Ось відео:
site.ua ТОП-БЛОГИАВТОРИКЛУБ
lirnyksashko Сашко Лірник За шмат гнилої ковбаси...Українські гниди
Сьогодні о 16:354547448 Не так страшні московські воші, як українські гниди! (с)
Кому війна, а кому "мать родна" - це вже не смішно ні разу.
Поки наші хлопці воюють і гинуть, в центрі столиці воюючої України українські гниди знімають "сєріальчік".
Ну і хер з ними, нехай знімають.
А весь "цимус" в тому, "український партнер телеканалу "Інтер" , компанія FILM.UA. знімає дію "свого серіалу" із номерними знаками Російської Федерації.
Ну і хер з ним. Можна і криваву копієчку з Москви отримати - грошенята не пахнуть.
Але використовуються номери із "регіону 92" .
Ось сьогоднішнє фото.
. Якщо хто не знає, то 92 - це окупований "российский" Крим.
Непогано, правда? В Києві.
Я помиляюся, чи наші владні органи заявляли протести до компанії Кока-Кола і інших, які сором'язливо малювали карту України без Криму? Дипломати наші надриваються на різних самітах, щоб не визнавали анексію півострова, Президент оголошує РФ агресором, і т. д.. Шо я вам розказую- самі добре все розумієте.
Не розумію лиш одного - чому ця курвівська компанія і ці "прости Господи" - кіношники до цих пір гуляють на свободі ?
У нас демократія? Але демократія не має нічого спільного із дебілізмом виконавців і імпотенцією влади.
Залишилося тільки привезти в Київ труп Мотороли, виставити його в Палаці Україна і йти всім цим покидькам цьомати його і робити пряме включення на каналі свого партнера.
Геройське СБУ ловить шпигунів і сепаратистів по таємним резиденціям і схронам, а гниди тут в Києві працюють відкрито і роблять вигляд що не розуміють про що мова.
Та ще й агресивно бикують, покидьки: "А в чьом ваши проблєми?"., " У нас болєє ширє міровозрєніє чєм у вас!"
Це ніби в 1942 році під кремлем прогулювалися б Гімлер під ручку з Герінгом, а доктор Гебельс їх би фільмував для "Völkischer Beobachter"
Викликана поліція сором'язливо порадила заклеїти номер і продовжувати зйомку.
Галльоу!!!! Та якщо я начеплю фальшивий номер на автівку, то мене скрутять і машину відберуть. І це без всяких окупаційних витребеньок про "руссскій Крим".
Для чого тоді ці жертви, на які йде український народ, захищаючи свою державу?
Щоб дегенерати відробляли окупаційні срібляники?
Ось відео:
Представник " гнид" хамить і "качає права". Ну і всі разом "включають дурочку".