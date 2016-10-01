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19 жовтня

У Чернівцях найбільше жителів у Першотравневому районі

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19 жовтня

Демографічна ситуація в області у січні–серпні 2016 року

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19 жовтня

6 випадків порушення митних правил зафіксовано співробітниками Чернівецької митниці ДФС упродовж доби

15:29
19 жовтня

Нападнику на таксиста загрожує від 5 до 8 років

15:14
19 жовтня

Майстра лісу, який допустив незаконну порубку дерев, визнано винним у службовій недбалості

13:30
19 жовтня

Новий план реформування місцевого самоврядування

13:13
19 жовтня

Відтепер термін "інвалід" замінюється на "особа з інвалідністю"

13:12
19 жовтня

За цифрами боргів – долі десятків людей

13:12
19 жовтня

Грошове забезпечення полонених та членів їх сімей

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Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

13:07
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Плата за радіозв’язок додала до бюджету 181,1 тис. грн.

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Кінофестиваль німецького кіно у Чернівцях

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Буковинець сплутав державну межу з сусідньою

12:05
19 жовтня

Майже половина безробітних, які звернулись до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні – жінки

10:59
19 жовтня

До повідомлення про прийняття працівника на роботу можна внести зміни

10:54
19 жовтня

На повернений товар розрахунок коригування до податкової накладної не складається

10:54
19 жовтня

Чернівецькі експортери сплатили до бюджету 700 тисяч пені

10:50
19 жовтня

Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію двох рішень міської ради

10:49
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На Вижниччині відкрили новий ФАП

16:19
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За правовою допомогою звертайтесь до громадської приймальні управління юстиції у Чернівцях

12:36
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Підприємці, які використовують воду для благоустрою, податок не сплачують

12:35
18 жовтня

Доходи, виплачені підприємцям, відображаються у формі 1ДФ

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГО МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
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Що, Де, Коли
20 жовтня о 10.00
В сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться засідання координаційної ради Всеукраїнської громадської
орагнізації "Асоціація працівників дошкільної освіти". До її роботи в нашому місті долучаються 39 учасників з 17 областей України та
представники з 9 районів Чернівецької області.
20 жовтня о 12.00
в міському управлінні освіти (вул. Героїв Майдану, 176, 4-й поверх, бібліотека) відбудеться прес-конференція начальника управління освіти Сергія Мартинюка за участю підприємців, які надають послуги з організації харчування школярів.
Йтиметься про результати харчування школярів у цьому році та завдання, які стоять перед надавачами цих послуг у новому навчальному році.
20 жовтня о 16.00
у каб. 202 відбудеться круглий стіл, присвячений об’єднанню територіальної громади міста Чернівців Чернівецької області з територіальною громадою села Чорнівки Новоселицького району Чернівецької області в Чернівецьку міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.
21 жовтня о 10.30
Червона зала, ЧНУ імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2 відбудеться урочисте відкриття та пленарне засідання III Міжнародної Шумпетерівської конференції «Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє», організаторами якої є економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, Інститут доктора Яна-У.Сандала (Норвегія).
На пленарному засіданні з публічною лекцією виступить Шеремета Павло Михайлович (директор Школи управління Українського католицького університету, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 27 лютого по 02 вересня 2014 року)), а також з доповідями - професор Річард Штурн (директор Центру Шумпетера Університету м. Грац (Австрія), директор Інституту д-ра Яна-Урбана Сандала Норвегія), провідні українські науковці із Київа, Одеси, Харкова, Житомира, Чернівців.
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 10.00
22 жовтня о 14.00
в сесійній залі Чернівецької Ратуші відбудеться урочиста сесія Чернівецької міської учнівської ради.
23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Не страшні нам російські воші. А страшні нам українські гниди

Сьогодні, 19:11 / Коментарів: 0
Не страшні нам російські воші. А страшні нам українські гниди
Кому війна, а кому "мать родна" - це вже не смішно ні разу.

Поки наші хлопці воюють і гинуть, в центрі столиці воюючої України українські гниди знімають "сєріальчік".

Ну і хер з ними, нехай знімають.

А весь "цимус" в тому, "український партнер телеканалу "Інтер" , компанія FILM.UA. знімає дію "свого серіалу" із номерними знаками Російської Федерації.

Ну і хер з ним. Можна і криваву копієчку з Москви отримати - грошенята не пахнуть.

Але використовуються номери із "регіону 92" .

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lirnyksashko
Сашко Лірник
За шмат гнилої ковбаси...Українські гниди

Сьогодні о 16:354547448
Не так страшні московські воші, як українські гниди! (с)

Кому війна, а кому "мать родна" - це вже не смішно ні разу.

Поки наші хлопці воюють і гинуть, в центрі столиці воюючої України українські гниди знімають "сєріальчік".

Ну і хер з ними, нехай знімають.

А весь "цимус" в тому, "український партнер телеканалу "Інтер" , компанія FILM.UA. знімає дію "свого серіалу" із номерними знаками Російської Федерації.

Ну і хер з ним. Можна і криваву копієчку з Москви отримати - грошенята не пахнуть.

Але використовуються номери із "регіону 92" .

Ось сьогоднішнє фото.



.
Якщо хто не знає, то 92 - це окупований "российский" Крим.

Непогано, правда? В Києві.

Я помиляюся, чи наші владні органи заявляли протести до компанії Кока-Кола і інших, які сором'язливо малювали карту України без Криму? Дипломати наші надриваються на різних самітах, щоб не визнавали анексію півострова, Президент оголошує РФ агресором, і т. д.. Шо я вам розказую- самі добре все розумієте.

Не розумію лиш одного - чому ця курвівська компанія і ці "прости Господи" - кіношники до цих пір гуляють на свободі ?

У нас демократія? Але демократія не має нічого спільного із дебілізмом виконавців і імпотенцією влади.

Залишилося тільки привезти в Київ труп Мотороли, виставити його в Палаці Україна і йти всім цим покидькам цьомати його і робити пряме включення на каналі свого партнера.

Геройське СБУ ловить шпигунів і сепаратистів по таємним резиденціям і схронам, а гниди тут в Києві працюють відкрито і роблять вигляд що не розуміють про що мова.

Та ще й агресивно бикують, покидьки: "А в чьом ваши проблєми?"., " У нас болєє ширє міровозрєніє чєм у вас!"

Це ніби в 1942 році під кремлем прогулювалися б Гімлер під ручку з Герінгом, а доктор Гебельс їх би фільмував для "Völkischer Beobachter"

Викликана поліція сором'язливо порадила заклеїти номер і продовжувати зйомку.

Галльоу!!!! Та якщо я начеплю фальшивий номер на автівку, то мене скрутять і машину відберуть. І це без всяких окупаційних витребеньок про "руссскій Крим".

Для чого тоді ці жертви, на які йде український народ, захищаючи свою державу?

Щоб дегенерати відробляли окупаційні срібляники?

Ось відео:



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lirnyksashko
Сашко Лірник
За шмат гнилої ковбаси...Українські гниди

Сьогодні о 16:354547448
Не так страшні московські воші, як українські гниди! (с)

Кому війна, а кому "мать родна" - це вже не смішно ні разу.

Поки наші хлопці воюють і гинуть, в центрі столиці воюючої України українські гниди знімають "сєріальчік".

Ну і хер з ними, нехай знімають.

А весь "цимус" в тому, "український партнер телеканалу "Інтер" , компанія FILM.UA. знімає дію "свого серіалу" із номерними знаками Російської Федерації.

Ну і хер з ним. Можна і криваву копієчку з Москви отримати - грошенята не пахнуть.

Але використовуються номери із "регіону 92" .

Ось сьогоднішнє фото.



.
Якщо хто не знає, то 92 - це окупований "российский" Крим.

Непогано, правда? В Києві.

Я помиляюся, чи наші владні органи заявляли протести до компанії Кока-Кола і інших, які сором'язливо малювали карту України без Криму? Дипломати наші надриваються на різних самітах, щоб не визнавали анексію півострова, Президент оголошує РФ агресором, і т. д.. Шо я вам розказую- самі добре все розумієте.

Не розумію лиш одного - чому ця курвівська компанія і ці "прости Господи" - кіношники до цих пір гуляють на свободі ?

У нас демократія? Але демократія не має нічого спільного із дебілізмом виконавців і імпотенцією влади.

Залишилося тільки привезти в Київ труп Мотороли, виставити його в Палаці Україна і йти всім цим покидькам цьомати його і робити пряме включення на каналі свого партнера.

Геройське СБУ ловить шпигунів і сепаратистів по таємним резиденціям і схронам, а гниди тут в Києві працюють відкрито і роблять вигляд що не розуміють про що мова.

Та ще й агресивно бикують, покидьки: "А в чьом ваши проблєми?"., " У нас болєє ширє міровозрєніє чєм у вас!"

Це ніби в 1942 році під кремлем прогулювалися б Гімлер під ручку з Герінгом, а доктор Гебельс їх би фільмував для "Völkischer Beobachter"

Викликана поліція сором'язливо порадила заклеїти номер і продовжувати зйомку.

Галльоу!!!! Та якщо я начеплю фальшивий номер на автівку, то мене скрутять і машину відберуть. І це без всяких окупаційних витребеньок про "руссскій Крим".

Для чого тоді ці жертви, на які йде український народ, захищаючи свою державу?

Щоб дегенерати відробляли окупаційні срібляники?

Ось відео:


Представник " гнид" хамить і "качає права". Ну і всі разом "включають дурочку".

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