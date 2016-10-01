Кому війна, а кому "мать родна" - це вже не смішно ні разу.Поки наші хлопці воюють і гинуть, в центрі столиці воюючої України українські гниди знімають "сєріальчік".Ну і хер з ними, нехай знімають.А весь "цимус" в тому, "український партнер телеканалу "Інтер" , компанія FILM.UA. знімає дію "свого серіалу" із номерними знаками Російської Федерації.Ну і хер з ним. Можна і криваву копієчку з Москви отримати - грошенята не пахнуть.Але використовуються номери із "регіону 92" .site.ua ТОП-БЛОГИАВТОРИКЛУБlirnyksashkoСашко ЛірникЗа шмат гнилої ковбаси...Українські гнидиСьогодні о 16:354547448Не так страшні московські воші, як українські гниди! (с)Кому війна, а кому "мать родна" - це вже не смішно ні разу.Поки наші хлопці воюють і гинуть, в центрі столиці воюючої України українські гниди знімають "сєріальчік".Ну і хер з ними, нехай знімають.А весь "цимус" в тому, "український партнер телеканалу "Інтер" , компанія FILM.UA. знімає дію "свого серіалу" із номерними знаками Російської Федерації.Ну і хер з ним. Можна і криваву копієчку з Москви отримати - грошенята не пахнуть.Але використовуються номери із "регіону 92" .Ось сьогоднішнє фото.Якщо хто не знає, то 92 - це окупований "российский" Крим.Непогано, правда? В Києві.Я помиляюся, чи наші владні органи заявляли протести до компанії Кока-Кола і інших, які сором'язливо малювали карту України без Криму? Дипломати наші надриваються на різних самітах, щоб не визнавали анексію півострова, Президент оголошує РФ агресором, і т. д.. Шо я вам розказую- самі добре все розумієте.Не розумію лиш одного - чому ця курвівська компанія і ці "прости Господи" - кіношники до цих пір гуляють на свободі ?У нас демократія? Але демократія не має нічого спільного із дебілізмом виконавців і імпотенцією влади.Залишилося тільки привезти в Київ труп Мотороли, виставити його в Палаці Україна і йти всім цим покидькам цьомати його і робити пряме включення на каналі свого партнера.Геройське СБУ ловить шпигунів і сепаратистів по таємним резиденціям і схронам, а гниди тут в Києві працюють відкрито і роблять вигляд що не розуміють про що мова.Та ще й агресивно бикують, покидьки: "А в чьом ваши проблєми?"., " У нас болєє ширє міровозрєніє чєм у вас!"Це ніби в 1942 році під кремлем прогулювалися б Гімлер під ручку з Герінгом, а доктор Гебельс їх би фільмував для "Völkischer Beobachter"Викликана поліція сором'язливо порадила заклеїти номер і продовжувати зйомку.Галльоу!!!! Та якщо я начеплю фальшивий номер на автівку, то мене скрутять і машину відберуть. І це без всяких окупаційних витребеньок про "руссскій Крим".Для чого тоді ці жертви, на які йде український народ, захищаючи свою державу?Щоб дегенерати відробляли окупаційні срібляники?Ось відео:site.ua ТОП-БЛОГИАВТОРИКЛУБlirnyksashkoСашко ЛірникЗа шмат гнилої ковбаси...Українські гнидиСьогодні о 16:354547448Не так страшні московські воші, як українські гниди! (с)Кому війна, а кому "мать родна" - це вже не смішно ні разу.Поки наші хлопці воюють і гинуть, в центрі столиці воюючої України українські гниди знімають "сєріальчік".Ну і хер з ними, нехай знімають.А весь "цимус" в тому, "український партнер телеканалу "Інтер" , компанія FILM.UA. знімає дію "свого серіалу" із номерними знаками Російської Федерації.Ну і хер з ним. Можна і криваву копієчку з Москви отримати - грошенята не пахнуть.Але використовуються номери із "регіону 92" .Ось сьогоднішнє фото.Якщо хто не знає, то 92 - це окупований "российский" Крим.Непогано, правда? В Києві.Я помиляюся, чи наші владні органи заявляли протести до компанії Кока-Кола і інших, які сором'язливо малювали карту України без Криму? Дипломати наші надриваються на різних самітах, щоб не визнавали анексію півострова, Президент оголошує РФ агресором, і т. д.. Шо я вам розказую- самі добре все розумієте.Не розумію лиш одного - чому ця курвівська компанія і ці "прости Господи" - кіношники до цих пір гуляють на свободі ?У нас демократія? Але демократія не має нічого спільного із дебілізмом виконавців і імпотенцією влади.Залишилося тільки привезти в Київ труп Мотороли, виставити його в Палаці Україна і йти всім цим покидькам цьомати його і робити пряме включення на каналі свого партнера.Геройське СБУ ловить шпигунів і сепаратистів по таємним резиденціям і схронам, а гниди тут в Києві працюють відкрито і роблять вигляд що не розуміють про що мова.Та ще й агресивно бикують, покидьки: "А в чьом ваши проблєми?"., " У нас болєє ширє міровозрєніє чєм у вас!"Це ніби в 1942 році під кремлем прогулювалися б Гімлер під ручку з Герінгом, а доктор Гебельс їх би фільмував для "Völkischer Beobachter"Викликана поліція сором'язливо порадила заклеїти номер і продовжувати зйомку.Галльоу!!!! Та якщо я начеплю фальшивий номер на автівку, то мене скрутять і машину відберуть. І це без всяких окупаційних витребеньок про "руссскій Крим".Для чого тоді ці жертви, на які йде український народ, захищаючи свою державу?Щоб дегенерати відробляли окупаційні срібляники?Ось відео:Представник " гнид" хамить і "качає права". Ну і всі разом "включають дурочку".